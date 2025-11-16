https://1prime.ru/20251116/chili-864571372.html

Процедура выборов президента Чили

Процедура выборов президента Чили - 16.11.2025, ПРАЙМ

Процедура выборов президента Чили

Выборы президента пройдут в Чили в воскресенье. | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T01:27+0300

2025-11-16T01:27+0300

2025-11-16T01:33+0300

общество

мировая экономика

чили

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864571372.jpg?1763246018

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Выборы президента пройдут в Чили в воскресенье. Ниже приводится справочная информация о процедуре выборов президента Чили. Согласно конституции республики Чили (1980), президент является главой государства и правительства. Его власть распространяется на все, что имеет целью сохранение общественного порядка внутри страны и обеспечение внешней безопасности республики. Не менее одного раза в год президент на совместном заседании двух палат парламента отчитывается перед страной об административном и политическом состоянии нации. Президент осуществляет свои полномочия в течение четырех лет и не может быть переизбран на следующий срок. Выборы президента проводятся в третье воскресенье ноября года, предшествующего тому, в котором истекает срок полномочий действующего президента. Конституция устанавливает, что для избрания президентом республики необходимо быть гражданином Чили, родившимся на ее территории, не моложе 35 лет и обладать пассивным избирательным правом. Кандидаты для выдвижения на пост президента определяются в ходе первичных выборов – праймериз, которые носят национальный характер и должны быть проведены в двадцатое воскресенье до даты выборов президента. Политические партии могут участвовать в первичных выборах по выдвижению кандидатов на посты президента индивидуально или совместно с другими партиями или независимыми кандидатами. Независимые кандидаты, которые не выдвинуты политическими партиями, не могут участвовать в первичных выборах. В праймериз по решению политической партии или коалиции могут участвовать: члены партии (или партий, входящих в коалицию), имеющих право голоса; члены партий и независимые лица без политической принадлежности; все избиратели, имеющие право голоса. Победителем на первичных выборах становится кандидат, получивший наибольшее количество голосов. Кандидаты, которые участвовали в праймериз, но не победили, не могут быть выдвинуты на выборах президента. Праймериз не является обязательной процедурой для политических партий. Они проводятся только в том случае, если это предусмотрено уставом партии. Выдвигать кандидатов на должность президента могут партии, зарегистрированные во всех регионах страны. Партии, которые не зарегистрированы во всех регионах страны, могут выдвигать кандидатов, если соберут подписи в тех регионах, где они легально зарегистрированы, не менее чем 0,5% от общего числа проголосовавших на последних выборах граждан. При выдвижении независимой кандидатуры на должность президента должны быть собраны заверенные нотариусом подписи граждан во всех частях национальной территории. Их число также должно быть не менее 0,5% от общего числа граждан, проголосовавших на последних очередных выборах. Правом голоса обладают дееспособные граждане Чили, достигшие 18 лет и не осужденные за совершение тяжкого преступления. В выборах также могут участвовать иностранцы, проживающие в Чили более пяти лет и отвечающие вышеуказанным требованиям. Голосование на выборах является обязательным. Чилийцы, не принявшие участие в голосовании, будут оштрафованы на сумму от 0,5 до 1,5 месячной налоговой единицы (UTM). Иностранцы и чилийцы, проживающие за рубежом и имеющие право голоса, не будут подлежать этому штрафу. Чилийцы, не участвовавшие в голосовании по уважительной причине, могут предоставить в суд подтверждающие документы. Период избирательной агитации утверждается Избирательной службой Чили и делится на два этапа. В первый период разрешено вести агитацию через прессу, радиостанции, социальные сети и цифровые платформы, а также публично. Позднее разрешается размещение агитационных материалов в общественных местах и в частных помещениях с разрешения владельца. Предвыборная агитация заканчивается за три дня до даты голосования. При составлении бюллетеня среди зарегистрированных кандидатов проводится жеребьевка. Первый номер в списке претендентов получает тот, кто вытянул жребий, все остальные включаются в него в порядке представления их избирательных деклараций. В соответствии с законом о народном голосовании и подсчете голосов, голосование избирателей должно проводиться тайно, в закрытой кабине и без сопровождения. Избиратель вручает председателю паспорт или национальную карточку идентификации личности, которые должны быть действительными на момент голосования. После проверки личности избиратель расписывается в соответствующей строке в списке избирателя или ставит отпечаток большого пальца правой руки или любого другого пальца. Затем он входит в закрытую кабину для голосования, в которой не может находиться больше одной минуты за исключением лиц с ограниченными возможностями, которым разрешено находиться в течение разумного периода времени. Внутри кабины избиратель делает отметку только черным графитовым карандашом, проведя вертикальную линию, пересекающую горизонтальную линию, напечатанную слева от номера кандидата. Сделав выбор, избиратель складывает бюллетень и только после этого покидает кабину для голосования. Председатель избирательной комиссии проверяет подлинность бюллетеня и наличие внешних отметок, после чего возвращает документ избирателю, который опускает его в урну для голосования. После этого избирателю возвращают удостоверение личности. Избирательные участки открыты с 08.00. В 18.00 при отсутствии избирателей, желающих проголосовать, председатель может закрыть голосование, отметив точное время. Президент Чили избирается на основе мажоритарной системы абсолютного большинства, когда победителем объявляется кандидат, получивший абсолютное большинство поданных и признанных действительными голосов. Если на выборах были представлены более двух кандидатов и ни один из них не получил больше половины всех признанных действительными голосов, проводится второй тур голосования. В нем принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее относительное большинство голосов в первом туре. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество действительных голосов. Второй тур проводится в четвертое воскресенье после первого тура выборов. В случае смерти одного или обоих кандидатов действующий президент Чили назначает дату проведения новых выборов в течение 10 дней с момента смерти. В этом случае выборы будут проведены в течение 90 дней. Процесс окончательного определения результатов президентских выборов должен быть завершен через 15 дней после первого тура голосования или через 30 дней после второго тура. Квалификационный суд по выборам незамедлительно передает председателю Сената заявление о том, что избрание президента состоялось. В день истечения полномочий действующего президента сессия Национального конгресса в открытом заседании и в присутствии всех членов конгресса провозглашает резолюцию, в соответствии с которой Квалификационный суд признал президента избранным. После провозглашения этого акта избранный президент приносит присягу и немедленно приступает к исполнению своих обязанностей.

чили

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, чили