https://1prime.ru/20251116/chp-864588295.html

В Подмосковье на крыше вагона электрички загорелось оборудование

В Подмосковье на крыше вагона электрички загорелось оборудование - 16.11.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье на крыше вагона электрички загорелось оборудование

Оборудование загорелось на крыше одного из вагонов пригородного электропоезда в Подмосковье, возгорание локализовали, по предварительным данным, никто не... | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T21:26+0300

2025-11-16T21:26+0300

2025-11-16T21:26+0300

бизнес

россия

московская область

ржд

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Оборудование загорелось на крыше одного из вагонов пригородного электропоезда в Подмосковье, возгорание локализовали, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в 19.18 на перегоне "Авсюнино-Шатура" казанского направления МЖД произошло возгорание крышевого оборудования одного из вагонов пригородного поезда №6840 "Москва Казанская-Черусти". Пассажиры были высажены на остановочном пункте "Заполицы", - рассказали агентству в Московской железной дороге. По данным МЖД, на место оперативно вызвали городской пожарный расчет, а также поднят пожарный поезд, оснащенный 122 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя. "В 19.50 возгорание было локализовано. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. В связи с произошедшим в пути задержан поезд дальнего следования №26 "Москва-Ижевск", - уточнили в Московской железной дороге. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда.

https://1prime.ru/20251019/dagomys-863698136.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, московская область, ржд, общество