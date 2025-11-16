https://1prime.ru/20251116/chp-864588295.html
В Подмосковье на крыше вагона электрички загорелось оборудование
В Подмосковье на крыше вагона электрички загорелось оборудование
2025-11-16T21:26+0300
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Оборудование загорелось на крыше одного из вагонов пригородного электропоезда в Подмосковье, возгорание локализовали, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в 19.18 на перегоне "Авсюнино-Шатура" казанского направления МЖД произошло возгорание крышевого оборудования одного из вагонов пригородного поезда №6840 "Москва Казанская-Черусти". Пассажиры были высажены на остановочном пункте "Заполицы", - рассказали агентству в Московской железной дороге. По данным МЖД, на место оперативно вызвали городской пожарный расчет, а также поднят пожарный поезд, оснащенный 122 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя. "В 19.50 возгорание было локализовано. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. В связи с произошедшим в пути задержан поезд дальнего следования №26 "Москва-Ижевск", - уточнили в Московской железной дороге. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда.
