https://1prime.ru/20251116/dnr--864582496.html

Макаров рассказал о введении концепции военного туризма в ДНР

Макаров рассказал о введении концепции военного туризма в ДНР - 16.11.2025, ПРАЙМ

Макаров рассказал о введении концепции военного туризма в ДНР

В ДНР введут концепцию военного туризма, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T15:15+0300

2025-11-16T15:15+0300

2025-11-16T15:15+0300

экономика

туризм

бизнес

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864582344_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_e87f6a2d67cc45e5b60aca24a81995e9.jpg

ДОНЕЦК, 16 ноя - ПРАЙМ. В ДНР введут концепцию военного туризма, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. "Республика сейчас представляет собой ассоциацию мест боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и специальной военной операцией, которая началась в 2022 году. Это ключевые точки, которые могут привлекать туристов... Мы сделали такой большой межведомственный штаб по туризму в целом, в рамках которого мы начинаем работать. На территории республики реализуется национальный проект "Туризм-гостеприимство", - сказал РИА Новости Макаров. Он отметил, что в рамках реализации проекта для потенциальных туристов будут раскрыты история и предпосылки вооруженного конфликта, определены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты. "Те боевые действия, которые проходят на территории Донбасса, должны лечь в основу воспитательных материалов, учебников, архивной работы. Поэтому необходимо эту работу проводить, необходимо всю эту историю структурировать, чтобы люди уже понимали, по какому маршруту они приезжают, где они должны остановиться, что они должны посмотреть в первую очередь, что потом посмотреть, те или иные экспонаты", - добавил вице-премьер.

https://1prime.ru/20251116/turotrasl-864582124.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, донбасс