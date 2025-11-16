Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макаров рассказал о введении концепции военного туризма в ДНР - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251116/dnr--864582496.html
Макаров рассказал о введении концепции военного туризма в ДНР
Макаров рассказал о введении концепции военного туризма в ДНР - 16.11.2025, ПРАЙМ
Макаров рассказал о введении концепции военного туризма в ДНР
В ДНР введут концепцию военного туризма, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T15:15+0300
2025-11-16T15:15+0300
экономика
туризм
бизнес
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864582344_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_e87f6a2d67cc45e5b60aca24a81995e9.jpg
ДОНЕЦК, 16 ноя - ПРАЙМ. В ДНР введут концепцию военного туризма, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. "Республика сейчас представляет собой ассоциацию мест боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и специальной военной операцией, которая началась в 2022 году. Это ключевые точки, которые могут привлекать туристов... Мы сделали такой большой межведомственный штаб по туризму в целом, в рамках которого мы начинаем работать. На территории республики реализуется национальный проект "Туризм-гостеприимство", - сказал РИА Новости Макаров. Он отметил, что в рамках реализации проекта для потенциальных туристов будут раскрыты история и предпосылки вооруженного конфликта, определены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты. "Те боевые действия, которые проходят на территории Донбасса, должны лечь в основу воспитательных материалов, учебников, архивной работы. Поэтому необходимо эту работу проводить, необходимо всю эту историю структурировать, чтобы люди уже понимали, по какому маршруту они приезжают, где они должны остановиться, что они должны посмотреть в первую очередь, что потом посмотреть, те или иные экспонаты", - добавил вице-премьер.
https://1prime.ru/20251116/turotrasl-864582124.html
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864582344_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_d9d04c9d9a9315a9d5bd3a4b1fd0cb31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, донбасс
Экономика, Туризм, Бизнес, ДОНБАСС
15:15 16.11.2025
 
Макаров рассказал о введении концепции военного туризма в ДНР

Макаров: в ДНР введут концепцию военного туризма

© РИА Новости . Игорь Маслов | Перейти в медиабанкФлаг Донецкой Народной Республики
Флаг Донецкой Народной Республики - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Флаг Донецкой Народной Республики. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 16 ноя - ПРАЙМ. В ДНР введут концепцию военного туризма, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.
"Республика сейчас представляет собой ассоциацию мест боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и специальной военной операцией, которая началась в 2022 году. Это ключевые точки, которые могут привлекать туристов... Мы сделали такой большой межведомственный штаб по туризму в целом, в рамках которого мы начинаем работать. На территории республики реализуется национальный проект "Туризм-гостеприимство", - сказал РИА Новости Макаров.
Он отметил, что в рамках реализации проекта для потенциальных туристов будут раскрыты история и предпосылки вооруженного конфликта, определены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты.
"Те боевые действия, которые проходят на территории Донбасса, должны лечь в основу воспитательных материалов, учебников, архивной работы. Поэтому необходимо эту работу проводить, необходимо всю эту историю структурировать, чтобы люди уже понимали, по какому маршруту они приезжают, где они должны остановиться, что они должны посмотреть в первую очередь, что потом посмотреть, те или иные экспонаты", - добавил вице-премьер.
Флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
В ДНР рассказали о финансировании туротрасли региона
15:06
 
ЭкономикаТуризмБизнесДОНБАСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала