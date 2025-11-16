https://1prime.ru/20251116/ekonomika-864584981.html

Загрузка "Турецкого потока" в ноябре сохранилась на уровне 96 процентов

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Среднесуточная загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в первой половине ноября сохранилась на уровне 96%, наблюдаемом в октябре, выяснило РИА Новости. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 15 ноября составили 812,6 миллиона кубометров (+12,3% к аналогичному периоду в 2024 году, +2,6% к периоду с 1 по 15 октября). При максимальной технической возможности транспортировки газа по этому участку в 56,7 миллиона кубометров в сутки загрузка европейской ветки "Турецкого потока" составила в первой половине ноября 95,6% (в среднем 54,2 миллиона кубометров в сутки). Причем в один из дней загрузка на участке превышала 100%, три дня составляла 99%. Поставки по этому маршруту в октябре достигли 1,683 миллиарда кубометров (+13,1% к тому же месяцу в 2024 году). "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.

