Вице-премьер Белоруссии рассказал о планах на экспорт продукции
Белоруссия рассчитывает экспортировать в 2025 году продовольствия и сельхозпродукции на 9,2 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер республики Юрий Шулейко.
МИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает экспортировать в 2025 году продовольствия и сельхозпродукции на 9,2 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер республики Юрий Шулейко. "Мы в прошлом году получили почти 8,5 миллиарда (долларов – ред.). В этом году задача - 106% (увеличить экспорт на 6% - ред.). Объективно считая, мы будем иметь порядка 9,2 миллиарда долларов. То есть задание главы государства мы выполним", - сказал Шулейко телеканалу "Беларусь 1". Он также рассказал о полученном в этом году урожае зерна, зернобобовых и рапса, который превысил 11 миллионов тонн, включая миллион тонн семян рапса. По словам вице-премьера, в республике "профицит зерна". "То есть, вы помните, (если ранее – ред.) нам необходимо было обращаться к Российской Федерации за закупом фуража, то сегодня объективно многие хозяйства нашей республики предлагают свои услуги к продаже. Но мы сдерживаем… этот баланс… Зерно хранится хорошо, мы производим обмен по нашим государственным программам, непосредственно стабилизационным фондам, госзаказу и так далее", - продолжил вице-премьер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед республикой стоит задача за ближайшие пять лет нарастить экспорт продовольствия и сельхозсырья до 12 миллиардов долларов в год. На 2026 год стоит задача экспортировать продукции и сельхозсырья на 9,5 миллиардов долларов.
