Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-премьер Белоруссии рассказал о планах на экспорт продукции - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251116/ekonomika-864588847.html
Вице-премьер Белоруссии рассказал о планах на экспорт продукции
Вице-премьер Белоруссии рассказал о планах на экспорт продукции - 16.11.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер Белоруссии рассказал о планах на экспорт продукции
Белоруссия рассчитывает экспортировать в 2025 году продовольствия и сельхозпродукции на 9,2 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер республики Юрий Шулейко. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T22:30+0300
2025-11-16T22:30+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает экспортировать в 2025 году продовольствия и сельхозпродукции на 9,2 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер республики Юрий Шулейко. "Мы в прошлом году получили почти 8,5 миллиарда (долларов – ред.). В этом году задача - 106% (увеличить экспорт на 6% - ред.). Объективно считая, мы будем иметь порядка 9,2 миллиарда долларов. То есть задание главы государства мы выполним", - сказал Шулейко телеканалу "Беларусь 1". Он также рассказал о полученном в этом году урожае зерна, зернобобовых и рапса, который превысил 11 миллионов тонн, включая миллион тонн семян рапса. По словам вице-премьера, в республике "профицит зерна". "То есть, вы помните, (если ранее – ред.) нам необходимо было обращаться к Российской Федерации за закупом фуража, то сегодня объективно многие хозяйства нашей республики предлагают свои услуги к продаже. Но мы сдерживаем… этот баланс… Зерно хранится хорошо, мы производим обмен по нашим государственным программам, непосредственно стабилизационным фондам, госзаказу и так далее", - продолжил вице-премьер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед республикой стоит задача за ближайшие пять лет нарастить экспорт продовольствия и сельхозсырья до 12 миллиардов долларов в год. На 2026 год стоит задача экспортировать продукции и сельхозсырья на 9,5 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20241019/zapad-852273403.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко
Сельское хозяйство, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
22:30 16.11.2025
 
Вице-премьер Белоруссии рассказал о планах на экспорт продукции

Шулейко: Белоруссия рассчитывает на экспорт продовольствия на $9,2 млрд в 2025 году

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Государственный флаг Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает экспортировать в 2025 году продовольствия и сельхозпродукции на 9,2 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер республики Юрий Шулейко.
"Мы в прошлом году получили почти 8,5 миллиарда (долларов – ред.). В этом году задача - 106% (увеличить экспорт на 6% - ред.). Объективно считая, мы будем иметь порядка 9,2 миллиарда долларов. То есть задание главы государства мы выполним", - сказал Шулейко телеканалу "Беларусь 1".
Он также рассказал о полученном в этом году урожае зерна, зернобобовых и рапса, который превысил 11 миллионов тонн, включая миллион тонн семян рапса. По словам вице-премьера, в республике "профицит зерна".
"То есть, вы помните, (если ранее – ред.) нам необходимо было обращаться к Российской Федерации за закупом фуража, то сегодня объективно многие хозяйства нашей республики предлагают свои услуги к продаже. Но мы сдерживаем… этот баланс… Зерно хранится хорошо, мы производим обмен по нашим государственным программам, непосредственно стабилизационным фондам, госзаказу и так далее", - продолжил вице-премьер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед республикой стоит задача за ближайшие пять лет нарастить экспорт продовольствия и сельхозсырья до 12 миллиардов долларов в год. На 2026 год стоит задача экспортировать продукции и сельхозсырья на 9,5 миллиардов долларов.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
Запад завидует белорусам, заявил Лукашенко
19 октября 2024, 13:59
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала