В Буркина-Фасо рассказали о партнерстве с Россией по электроэнергии
В Буркина-Фасо рассказали о партнерстве с Россией по электроэнергии
2025-11-16T17:39+0300
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем производства электроэнергии в Буркина-Фасо может удвоиться к 2030 году благодаря партнерству страны в сфере ядерной энергетики с Россией, заявил министр иностранных дел африканского государства Карамоко Жан Мари Траоре. В октябре посол Буркина-Фасо в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба сообщил, что власти его страны ведут переговоры с госкорпорацией "Росатом" о строительстве АЭС малой мощности к 2030 году. "Это партнерство с Россией открывает путь к увеличению объема производства энергии на сотни мегаватт к 2030 году, что позволит удвоить национальную электрическую мощность", - заявил министр, чьи слова приводятся в заявлении МИД Буркина-Фасо, размещенном в соцсетях министерства. Россия и Буркина-Фасо 19 июня на ПМЭФ подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Согласно проекту этого соглашения, сотрудничество двух государств будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских атомных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для атомной электростанции.
