В Буркина-Фасо рассказали о партнерстве с Россией по электроэнергии - 16.11.2025
В Буркина-Фасо рассказали о партнерстве с Россией по электроэнергии
В Буркина-Фасо рассказали о партнерстве с Россией по электроэнергии - 16.11.2025, ПРАЙМ
В Буркина-Фасо рассказали о партнерстве с Россией по электроэнергии
Объем производства электроэнергии в Буркина-Фасо может удвоиться к 2030 году благодаря партнерству страны в сфере ядерной энергетики с Россией, заявил министр... | 16.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем производства электроэнергии в Буркина-Фасо может удвоиться к 2030 году благодаря партнерству страны в сфере ядерной энергетики с Россией, заявил министр иностранных дел африканского государства Карамоко Жан Мари Траоре. В октябре посол Буркина-Фасо в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба сообщил, что власти его страны ведут переговоры с госкорпорацией "Росатом" о строительстве АЭС малой мощности к 2030 году. "Это партнерство с Россией открывает путь к увеличению объема производства энергии на сотни мегаватт к 2030 году, что позволит удвоить национальную электрическую мощность", - заявил министр, чьи слова приводятся в заявлении МИД Буркина-Фасо, размещенном в соцсетях министерства. Россия и Буркина-Фасо 19 июня на ПМЭФ подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Согласно проекту этого соглашения, сотрудничество двух государств будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских атомных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для атомной электростанции.
17:39 16.11.2025
 
В Буркина-Фасо рассказали о партнерстве с Россией по электроэнергии

Буркина-Фасо надеется удвоить производство электроэнергии благодаря России

© РИА Новости . МИД РФКарамоко Жан Мари Траоре
Карамоко Жан Мари Траоре - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Карамоко Жан Мари Траоре. Архивное фото
© РИА Новости . МИД РФ
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем производства электроэнергии в Буркина-Фасо может удвоиться к 2030 году благодаря партнерству страны в сфере ядерной энергетики с Россией, заявил министр иностранных дел африканского государства Карамоко Жан Мари Траоре.
В октябре посол Буркина-Фасо в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба сообщил, что власти его страны ведут переговоры с госкорпорацией "Росатом" о строительстве АЭС малой мощности к 2030 году.
"Это партнерство с Россией открывает путь к увеличению объема производства энергии на сотни мегаватт к 2030 году, что позволит удвоить национальную электрическую мощность", - заявил министр, чьи слова приводятся в заявлении МИД Буркина-Фасо, размещенном в соцсетях министерства.
Россия и Буркина-Фасо 19 июня на ПМЭФ подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Согласно проекту этого соглашения, сотрудничество двух государств будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских атомных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для атомной электростанции.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Президент Киргизии запретил вводить безлимитный тариф на электроэнергию
4 ноября, 15:56
 
