В письмах Эпштейна нашли размышления об авиакатастрофе под Смоленском
Эпштейн в письмах критиковал теории заговора об авиакатастрофе под Смоленском
Тело президента Польши Леха Качиньского, погибшего в результате авиакатастрофы в Смоленской области, отправлено в Варшаву. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В электронных письмах, принадлежащих американскому финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному за преступления сексуального характера, была выявлена критика теорий заговора, связанных с авиакатастрофой, произошедшей в 2010 году под Смоленском. Об этом сообщает RMF24, ссылаясь на письмо, обнародованное 12 ноября.
"Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы, включая самого покойного президента", — цитирует издание письмо Эпштейна, найденное среди 20 тысяч документов.
Эпштейн отмечал, что такие теории осложняют для поляков процесс осмысления национальной трагедии.
Он также утверждал, что Россия не имеет отношения к катастрофе, поскольку ей это событие не принесло бы никакой выгоды, а последствия могли бы быть исключительно негативными.
Самолет Ту-154, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Они направлялись на мемориальные мероприятия в Катынь, чтобы почтить память польских офицеров, расстрелянных в 1940 году.
Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) завершил расследование, объявив, что основной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостаточная подготовка пилотов президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера согласилась с этими выводами, заявив, что причиной авиакатастрофы было снижение самолета ниже допустимой высоты в условиях плохой видимости.
В 2015 году правительство Польши отвергло выводы МАК и комиссии Миллера, решив создать вторую комиссию для повторного расследования. Эта комиссия под руководством Мачеревича обвиняла в крушении российскую сторону и утверждала, что на борту имел место взрыв. Кроме того, на основании выводов этой комиссии в Польше были возбуждены уголовные дела против трех российских диспетчеров.
В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш приказал ликвидировать комиссию по повторному расследованию крушения под Смоленском. Польские власти также отказались от обвинений в адрес России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия всегда была против политизации этой трагедии и выразил надежду на то, что это дело наконец завершится.