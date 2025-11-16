Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС рискует упустить выгоду от улучшения отношений с Трампом, пишет FT - 16.11.2025, ПРАЙМ
ЕС рискует упустить выгоду от улучшения отношений с Трампом, пишет FT
ЕС рискует упустить выгоду от улучшения отношений с Трампом, пишет FT - 16.11.2025, ПРАЙМ
ЕС рискует упустить выгоду от улучшения отношений с Трампом, пишет FT
Евросоюз рискует упустить выгоду, которую он мог бы получить в нынешний период улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом на фоне разногласий по... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T19:17+0300
2025-11-16T19:17+0300
мировая экономика
сша
европа
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз рискует упустить выгоду, которую он мог бы получить в нынешний период улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом на фоне разногласий по ряду вопросов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США. Как пишет газета, среди американских чиновников растет беспокойство по поводу медленной реализации Евросоюзом торгового соглашения, достигнутого с США в июле, в том числе в части сокращения пошлин в отношении американского экспорта в ЕС. "Они (в ЕС - ред.) как-то медлят со всем этим, что досадно... Я считаю, что мы переживаем такой момент, когда президент (Трамп - ред.) изменил свои взгляды по отношению к Европе и подход к Европе за последние шесть месяцев... Я надеюсь, Европа не упустит возможность извлечь выгоду из нынешнего подхода президента" - цитирует издание слова чиновника. По его словам, эти риски связаны с разногласиями между сторонами по ряду вопросов начиная с украинского конфликта и расходов на оборону и заканчивая торговлей, указывает газета. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил изданию, что пошлины ЕС, влияющие на американский экспорт, все еще слишком высоки несмотря на сделку между сторонами. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
мировая экономика, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, financial times
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Financial Times
19:17 16.11.2025
 
ЕС рискует упустить выгоду от улучшения отношений с Трампом, пишет FT

FT: ЕС рискует упустить выгоду от улучшения отношений с Трампом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз рискует упустить выгоду, которую он мог бы получить в нынешний период улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом на фоне разногласий по ряду вопросов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.
Как пишет газета, среди американских чиновников растет беспокойство по поводу медленной реализации Евросоюзом торгового соглашения, достигнутого с США в июле, в том числе в части сокращения пошлин в отношении американского экспорта в ЕС.
"Они (в ЕС - ред.) как-то медлят со всем этим, что досадно... Я считаю, что мы переживаем такой момент, когда президент (Трамп - ред.) изменил свои взгляды по отношению к Европе и подход к Европе за последние шесть месяцев... Я надеюсь, Европа не упустит возможность извлечь выгоду из нынешнего подхода президента" - цитирует издание слова чиновника.
По его словам, эти риски связаны с разногласиями между сторонами по ряду вопросов начиная с украинского конфликта и расходов на оборону и заканчивая торговлей, указывает газета.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил изданию, что пошлины ЕС, влияющие на американский экспорт, все еще слишком высоки несмотря на сделку между сторонами.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
