Премьер Словакии отменил обращение к госпразднику из-за болезни

общество

словакия

роберт фицо

в мире

БРАТИСЛАВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированное на воскресенье обращение по случаю государственного праздника, сообщил словацкий телеканал Markíza со ссылкой на соратника политика. Словакия 17 ноября будет отмечать один из основных государственных праздников, День борьбы за свободу и демократию, в память о событиях 36-летней давности, когда в 1989 году в Чехословакии началась "Бархатная революция", в результате которой был свергнут коммунистический режим. "Заместитель председателя партии Smer (возглавляемая премьером Словакии партия "Направление - социальная демократия" - ред.) Эрик Калиняк сказал, что Фицо свалило вирусное заболевание", - говорится в сообщении телеканала. Планировалось, что Фицо выступит с обращением по телевидению вечером в воскресенье, но канцелярия кабмина обращение премьера ко Дню борьбы за свободу и демократию отменила. По словам Калиняка, еще в субботу стало заметно, что премьер чувствует себя плохо. Последний раз Фицо отменял рабочую программу из-за проблем со здоровьем 1 октября. Тогда он не полетел на неформальный саммит Европейского союза в Копенгаген. По данным СМИ, причиной стали проблемы со здоровьем, которые появились у словацкого премьера после полученных ранений в ходе покушения на него в мае 2024 года. Из-за вирусного заболевания премьер Словакии отменял рабочие мероприятия последний раз 18 сентября. Весной 2025 года словацкий телеканал Markíza обратил внимание на то, что Фицо без объяснения несколько раз отменял рабочую программу. Один из журналистов тогда обратился к Фицо с просьбой объяснить эту ситуацию, спросив также, способен ли политик и далее выполнять функции премьера. В ответ Фицо пригласил его присоединиться к его утренней тренировке, а также заявил, что последствия ранений, которые он получил в результате покушения на него в мае 2024 года, могут, например, помешать длительным поездкам на автомобиле, но он способен выполнять физически сложную работу и намеревается продолжать это делать. Как позже сообщил сам Фицо, никто из сомневающихся в его здоровье журналистов не принял приглашение присоединиться к его утренней тренировке.

словакия

