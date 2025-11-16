https://1prime.ru/20251116/es-864589521.html
Эксперт оценил возможность поставок американского СПГ в Европу через Грецию
Эксперт оценил возможность поставок американского СПГ в Европу через Грецию - 16.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность поставок американского СПГ в Европу через Грецию
Поставки сжиженного природного газа из США в европейские страны через Грецию будут дорого обходиться Европе, создавая при этом риски для экологии, заявил в... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T23:30+0300
2025-11-16T23:30+0300
2025-11-16T23:30+0300
газ
сша
греция
европа
politico
нафтогаз украины
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82189/40/821894015_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_e62bab31bc114e5bfc2f19c70412e662.jpg
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа из США в европейские страны через Грецию будут дорого обходиться Европе, создавая при этом риски для экологии, заявил в воскресенье директор кипрского центра Института исследований мира в Осло (PRIO) Гарри Цимитрас, который специализируется на регионе Восточного Средиземноморья. "В настоящее время американский СПГ очень дорогой, он создает нагрузку на энергетические бюджеты, возрастает вероятность геополитических противоречий. И весь проект противоречит усилиям по достижению экологических целей, что приводит к задержке перехода на возобновляемые источники энергии", - цитирует его слова издание Politico. По мнению профессора международного права и международных отношений, проект по поставкам американского СПГ в Европу через Грецию преподносится как выгодный для страны, однако заключает в себе множество рисков, включая финансовые, геополитические и экологические. "Они (риски – ред.) охватывают все аспекты проекта: Греции придется удвоить свои мощности по хранению, что потребует масштабного строительства хранилищ и оборудования для СПГ с серьезным потенциальным воздействием на окружающую среду", - сказал Цимитрас. Ранее в воскресенье греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Сжиженный природный газ из США будет поставляться по маршруту Route 1 – проекту газоснабжения из Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию. В начале ноября Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу. В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов. В марте был достигнут рекорд, поставки составили почти 458 миллиардов кубических футов.
https://1prime.ru/20251114/rossiya-864547292.html
сша
греция
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82189/40/821894015_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_80fdc51e89748c60de830aadef524374.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша, греция, европа, politico, нафтогаз украины, ес, мировая экономика
Газ, США, ГРЕЦИЯ, ЕВРОПА, Politico, Нафтогаз Украины, ЕС, Мировая экономика
Эксперт оценил возможность поставок американского СПГ в Европу через Грецию
Директор PRIO Цимитрас: поставки СПГ из США в Европу через Грецию дорого обойдутся ЕС
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа из США в европейские страны через Грецию будут дорого обходиться Европе, создавая при этом риски для экологии, заявил в воскресенье директор кипрского центра Института исследований мира в Осло (PRIO) Гарри Цимитрас, который специализируется на регионе Восточного Средиземноморья.
"В настоящее время американский СПГ очень дорогой, он создает нагрузку на энергетические бюджеты, возрастает вероятность геополитических противоречий. И весь проект противоречит усилиям по достижению экологических целей, что приводит к задержке перехода на возобновляемые источники энергии", - цитирует его слова издание Politico
.
По мнению профессора международного права и международных отношений, проект по поставкам американского СПГ в Европу
через Грецию
преподносится как выгодный для страны, однако заключает в себе множество рисков, включая финансовые, геополитические и экологические.
"Они (риски – ред.) охватывают все аспекты проекта: Греции придется удвоить свои мощности по хранению, что потребует масштабного строительства хранилищ и оборудования для СПГ с серьезным потенциальным воздействием на окружающую среду", - сказал Цимитрас.
Ранее в воскресенье греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины
" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину
с декабря 2025 года по март 2026 года. Сжиженный природный газ из США
будет поставляться по маршруту Route 1 – проекту газоснабжения из Греции через Болгарию
, Румынию
и Молдавию
.
В начале ноября Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу.
В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза
в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов. В марте был достигнут рекорд, поставки составили почти 458 миллиардов кубических футов.
Цены на газ в Европе выросли на два процента