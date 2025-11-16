Во Франции призвали отменить визит Зеленского из-за нового скандала в Киеве
Филиппо обратился к Макрону с просьбой об отмене визита Зеленского в Париж
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, президент Франции, должен понимать, что визит Владимира Зеленского в Париж используется как способ отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.
"В следующий понедельник, 17 ноября, Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Это неприемлемо! Просто возмутительно! Это ведь трюк для отвлечения внимания от скандала с коррупцией", — отметил он.
"Больше ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для этой войны, для этой Украины, для этого режима", — призвал Филиппо.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило 10 ноября о масштабной спецоперации в энергетическом секторе и разместило фотографии с пачками иностранной валюты, обнаруженными в ходе операции. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что среди мест обыска значатся жилища экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также помещения компании "Энергоатом". Источник, с которым связалось издание "Украинская правда", утверждает, что сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну.
Позже НАБУ опубликовало части аудиозаписей, связанных с коррупционными действиями в энергетическом секторе, где упоминаются лица с псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Ярослава Железняка, под псевдонимом "Карлсон" скрывается Миндич, "Тенор" — это представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам коррупционной группы, связанной с энергетическим сектором, включая Миндича. В деле также оказался замешан бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, его отставка, как и отставка Светланы Гринчук с поста министра энергетики, теперь должна быть утверждена парламентом. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и основного финансиста Александра Цукермана.