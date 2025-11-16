https://1prime.ru/20251116/frantsiya-864573829.html

Во Франции призвали отменить визит Зеленского из-за нового скандала в Киеве

Во Франции призвали отменить визит Зеленского из-за нового скандала в Киеве

16.11.2025

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, президент Франции, должен понимать, что визит Владимира Зеленского в Париж используется как способ отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале. "В следующий понедельник, 17 ноября, Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Это неприемлемо! Просто возмутительно! Это ведь трюк для отвлечения внимания от скандала с коррупцией", — отметил он. Филиппо настоятельно рекомендовал президенту Франции отказаться от приема Зеленского и прекратить содействие Украине на фоне разгорающегося скандала с присвоением средств. "Больше ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для этой войны, для этой Украины, для этого режима", — призвал Филиппо. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило 10 ноября о масштабной спецоперации в энергетическом секторе и разместило фотографии с пачками иностранной валюты, обнаруженными в ходе операции. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что среди мест обыска значатся жилища экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также помещения компании "Энергоатом". Источник, с которым связалось издание "Украинская правда", утверждает, что сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Позже НАБУ опубликовало части аудиозаписей, связанных с коррупционными действиями в энергетическом секторе, где упоминаются лица с псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Ярослава Железняка, под псевдонимом "Карлсон" скрывается Миндич, "Тенор" — это представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам коррупционной группы, связанной с энергетическим сектором, включая Миндича. В деле также оказался замешан бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, его отставка, как и отставка Светланы Гринчук с поста министра энергетики, теперь должна быть утверждена парламентом. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и основного финансиста Александра Цукермана.

