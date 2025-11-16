Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции призвали отменить визит Зеленского из-за нового скандала в Киеве - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251116/frantsiya-864573829.html
Во Франции призвали отменить визит Зеленского из-за нового скандала в Киеве
Во Франции призвали отменить визит Зеленского из-за нового скандала в Киеве - 16.11.2025, ПРАЙМ
Во Франции призвали отменить визит Зеленского из-за нового скандала в Киеве
Эммануэль Макрон, президент Франции, должен понимать, что визит Владимира Зеленского в Париж используется как способ отвлечь внимание от коррупционного скандала | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T07:20+0300
2025-11-16T07:20+0300
мировая экономика
общество
украина
франция
париж
владимир зеленский
эммануэль макрон
набу
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, президент Франции, должен понимать, что визит Владимира Зеленского в Париж используется как способ отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале. "В следующий понедельник, 17 ноября, Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Это неприемлемо! Просто возмутительно! Это ведь трюк для отвлечения внимания от скандала с коррупцией", — отметил он. Филиппо настоятельно рекомендовал президенту Франции отказаться от приема Зеленского и прекратить содействие Украине на фоне разгорающегося скандала с присвоением средств. "Больше ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для этой войны, для этой Украины, для этого режима", — призвал Филиппо. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило 10 ноября о масштабной спецоперации в энергетическом секторе и разместило фотографии с пачками иностранной валюты, обнаруженными в ходе операции. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что среди мест обыска значатся жилища экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также помещения компании "Энергоатом". Источник, с которым связалось издание "Украинская правда", утверждает, что сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Позже НАБУ опубликовало части аудиозаписей, связанных с коррупционными действиями в энергетическом секторе, где упоминаются лица с псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Ярослава Железняка, под псевдонимом "Карлсон" скрывается Миндич, "Тенор" — это представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам коррупционной группы, связанной с энергетическим сектором, включая Миндича. В деле также оказался замешан бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, его отставка, как и отставка Светланы Гринчук с поста министра энергетики, теперь должна быть утверждена парламентом. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и основного финансиста Александра Цукермана.
https://1prime.ru/20251116/ukraina-864573535.html
https://1prime.ru/20251116/zelenskiy-864572962.html
https://1prime.ru/20251116/gretsiya-864572825.html
украина
франция
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, франция, париж, владимир зеленский, эммануэль макрон, набу, энергоатом
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Париж, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАБУ, Энергоатом
07:20 16.11.2025
 
Во Франции призвали отменить визит Зеленского из-за нового скандала в Киеве

Филиппо обратился к Макрону с просьбой об отмене визита Зеленского в Париж

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, президент Франции, должен понимать, что визит Владимира Зеленского в Париж используется как способ отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.
"В следующий понедельник, 17 ноября, Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Это неприемлемо! Просто возмутительно! Это ведь трюк для отвлечения внимания от скандала с коррупцией", — отметил он.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
"Душить украинцев": в Киеве ужаснулись решением Запада
06:46
Филиппо настоятельно рекомендовал президенту Франции отказаться от приема Зеленского и прекратить содействие Украине на фоне разгорающегося скандала с присвоением средств.
"Больше ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для этой войны, для этой Украины, для этого режима", — призвал Филиппо.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило 10 ноября о масштабной спецоперации в энергетическом секторе и разместило фотографии с пачками иностранной валюты, обнаруженными в ходе операции. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что среди мест обыска значатся жилища экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также помещения компании "Энергоатом". Источник, с которым связалось издание "Украинская правда", утверждает, что сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
"Это агония": депутат Рады рассказал о тяжелом положении Зеленского
06:24
Позже НАБУ опубликовало части аудиозаписей, связанных с коррупционными действиями в энергетическом секторе, где упоминаются лица с псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Ярослава Железняка, под псевдонимом "Карлсон" скрывается Миндич, "Тенор" — это представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам коррупционной группы, связанной с энергетическим сектором, включая Миндича. В деле также оказался замешан бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, его отставка, как и отставка Светланы Гринчук с поста министра энергетики, теперь должна быть утверждена парламентом. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и основного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
В Греции пошли на чрезвычайные шаги из-за одного хода Зеленского
06:23
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАФРАНЦИЯПарижВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронНАБУЭнергоатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала