МИД Франции сделал провокационное заявление в адрес России

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. После авиационных ударов по Украине Министерство иностранных дел Франции обещало увеличить давление на Россию."Франция будет и впредь вместе со всеми своими партнерами увеличивать объем помощи Украине и усиливать давление на Россию с целью положить конец войне", — говорится в заявлении на сайте министерства.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы провели "ответный удар", включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", с целью поразить объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.На протяжении недели российская армия осуществила один масштабный и пять координированных ударов, уничтожив военные объекты и газоэнергетические структуры, транспортную инфраструктуру, которую используют украинские вооруженные силы, аэродромы, хранилища и места подготовки беспилотников, а также временные базы украинских военных, националистов и наемников.

