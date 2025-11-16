Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Франции сделал провокационное заявление в адрес России - 16.11.2025
МИД Франции сделал провокационное заявление в адрес России
МИД Франции сделал провокационное заявление в адрес России - 16.11.2025, ПРАЙМ
МИД Франции сделал провокационное заявление в адрес России
После авиационных ударов по Украине Министерство иностранных дел Франции обещало увеличить давление на Россию. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T14:52+0300
2025-11-16T14:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. После авиационных ударов по Украине Министерство иностранных дел Франции обещало увеличить давление на Россию."Франция будет и впредь вместе со всеми своими партнерами увеличивать объем помощи Украине и усиливать давление на Россию с целью положить конец войне", — говорится в заявлении на сайте министерства.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы провели "ответный удар", включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", с целью поразить объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.На протяжении недели российская армия осуществила один масштабный и пять координированных ударов, уничтожив военные объекты и газоэнергетические структуры, транспортную инфраструктуру, которую используют украинские вооруженные силы, аэродромы, хранилища и места подготовки беспилотников, а также временные базы украинских военных, националистов и наемников.
14:52 16.11.2025
 
МИД Франции сделал провокационное заявление в адрес России

МИД Франции пообещал усилить давление на РФ после авиаударов по Украине

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. После авиационных ударов по Украине Министерство иностранных дел Франции обещало увеличить давление на Россию.
"Франция будет и впредь вместе со всеми своими партнерами увеличивать объем помощи Украине и усиливать давление на Россию с целью положить конец войне", — говорится в заявлении на сайте министерства.
В пятницу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы провели "ответный удар", включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", с целью поразить объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.
На протяжении недели российская армия осуществила один масштабный и пять координированных ударов, уничтожив военные объекты и газоэнергетические структуры, транспортную инфраструктуру, которую используют украинские вооруженные силы, аэродромы, хранилища и места подготовки беспилотников, а также временные базы украинских военных, националистов и наемников.
