https://1prime.ru/20251116/frantsiya-864581871.html
МИД Франции сделал провокационное заявление в адрес России
МИД Франции сделал провокационное заявление в адрес России - 16.11.2025, ПРАЙМ
МИД Франции сделал провокационное заявление в адрес России
После авиационных ударов по Украине Министерство иностранных дел Франции обещало увеличить давление на Россию. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T14:52+0300
2025-11-16T14:52+0300
2025-11-16T14:52+0300
россия
мировая экономика
франция
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. После авиационных ударов по Украине Министерство иностранных дел Франции обещало увеличить давление на Россию."Франция будет и впредь вместе со всеми своими партнерами увеличивать объем помощи Украине и усиливать давление на Россию с целью положить конец войне", — говорится в заявлении на сайте министерства.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы провели "ответный удар", включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", с целью поразить объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.На протяжении недели российская армия осуществила один масштабный и пять координированных ударов, уничтожив военные объекты и газоэнергетические структуры, транспортную инфраструктуру, которую используют украинские вооруженные силы, аэродромы, хранилища и места подготовки беспилотников, а также временные базы украинских военных, националистов и наемников.
https://1prime.ru/20251116/stubb-864579007.html
https://1prime.ru/20251116/zelenskiy-864577514.html
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, франция, украина
РОССИЯ, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
МИД Франции сделал провокационное заявление в адрес России
МИД Франции пообещал усилить давление на РФ после авиаударов по Украине
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. После авиационных ударов по Украине Министерство иностранных дел Франции обещало увеличить давление на Россию.
"Франция будет и впредь вместе со всеми своими партнерами увеличивать объем помощи Украине и усиливать давление на Россию с целью положить конец войне", — говорится в заявлении на сайте министерства.
"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине
В пятницу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы провели "ответный удар", включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", с целью поразить объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины
.
На протяжении недели российская армия осуществила один масштабный и пять координированных ударов, уничтожив военные объекты и газоэнергетические структуры, транспортную инфраструктуру, которую используют украинские вооруженные силы, аэродромы, хранилища и места подготовки беспилотников, а также временные базы украинских военных, националистов и наемников.
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России