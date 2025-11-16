Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Музыкальные барабаны получат отдельный ГОСТ - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251116/gost-864575993.html
Музыкальные барабаны получат отдельный ГОСТ
Музыкальные барабаны получат отдельный ГОСТ - 16.11.2025, ПРАЙМ
Музыкальные барабаны получат отдельный ГОСТ
Музыкальные ударные инструменты впервые получат в России отдельный ГОСТ: стандарт, вступающий в силу с 1 декабря, содержит рекомендации по качеству их сборки,... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T09:03+0300
2025-11-16T09:03+0300
экономика
гост
https://cdnn.1prime.ru/img/84084/07/840840719_0:385:2957:2048_1920x0_80_0_0_5f431e2d511a3ba693138e9dbb90c6e8.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Музыкальные ударные инструменты впервые получат в России отдельный ГОСТ: стандарт, вступающий в силу с 1 декабря, содержит рекомендации по качеству их сборки, используемой древесины и других материалов, а также транспортировке - РИА Новости изучило содержание документа. В частности, предусматривается, что шарнирные соединения и натяжные устройства, а также механизмы для перемещения деталей должны работать плавно и бесшумно: перекосы и заедания не допускаются. Резонаторный и ударный пластик должен быть натянут плотно и равномерно, края его заправлены на подобручнике без складок. Надрезы, трещины, проколы не допускаются. Также стандарт содержит рекомендации по материалам для изготовления ударных музыкальных инструментов, например, влажности древесины и используемой краске. Отдельный раздел стандарта посвящен рекомендациям по их транспортировке. Отмечается, что при перевозке в условиях отрицательных температур такие инструменты нельзя распаковывать ранее чем через сутки с момента их размещения в отапливаемом помещении. Оно должно быть сухим, вентилируемым, с относительной влажностью воздуха 50-60%. Хранение в этом помещении солей, кислот, щелочей и других химически активных веществ не допускается. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 декабря этого года. Отмечается, что подобный стандарт вступает в силу впервые. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
https://1prime.ru/20251102/vino-864147829.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84084/07/840840719_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_b0988e4c2ab0653c3f04547517ccb2ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гост
Экономика, ГОСТ
09:03 16.11.2025
 
Музыкальные барабаны получат отдельный ГОСТ

Музыкальные ударные инструменты впервые получат отдельный ГОСТ

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБарабаны
Барабаны - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Барабаны. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Музыкальные ударные инструменты впервые получат в России отдельный ГОСТ: стандарт, вступающий в силу с 1 декабря, содержит рекомендации по качеству их сборки, используемой древесины и других материалов, а также транспортировке - РИА Новости изучило содержание документа.
В частности, предусматривается, что шарнирные соединения и натяжные устройства, а также механизмы для перемещения деталей должны работать плавно и бесшумно: перекосы и заедания не допускаются. Резонаторный и ударный пластик должен быть натянут плотно и равномерно, края его заправлены на подобручнике без складок. Надрезы, трещины, проколы не допускаются.
Также стандарт содержит рекомендации по материалам для изготовления ударных музыкальных инструментов, например, влажности древесины и используемой краске.
Отдельный раздел стандарта посвящен рекомендациям по их транспортировке. Отмечается, что при перевозке в условиях отрицательных температур такие инструменты нельзя распаковывать ранее чем через сутки с момента их размещения в отапливаемом помещении. Оно должно быть сухим, вентилируемым, с относительной влажностью воздуха 50-60%. Хранение в этом помещении солей, кислот, щелочей и других химически активных веществ не допускается.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 декабря этого года. Отмечается, что подобный стандарт вступает в силу впервые.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Эксперт оценил ГОСТ на безалкогольное вино, разрабатываемый в России
2 ноября, 08:34
 
ЭкономикаГОСТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала