Музыкальные барабаны получат отдельный ГОСТ

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Музыкальные ударные инструменты впервые получат в России отдельный ГОСТ: стандарт, вступающий в силу с 1 декабря, содержит рекомендации по качеству их сборки, используемой древесины и других материалов, а также транспортировке - РИА Новости изучило содержание документа. В частности, предусматривается, что шарнирные соединения и натяжные устройства, а также механизмы для перемещения деталей должны работать плавно и бесшумно: перекосы и заедания не допускаются. Резонаторный и ударный пластик должен быть натянут плотно и равномерно, края его заправлены на подобручнике без складок. Надрезы, трещины, проколы не допускаются. Также стандарт содержит рекомендации по материалам для изготовления ударных музыкальных инструментов, например, влажности древесины и используемой краске. Отдельный раздел стандарта посвящен рекомендациям по их транспортировке. Отмечается, что при перевозке в условиях отрицательных температур такие инструменты нельзя распаковывать ранее чем через сутки с момента их размещения в отапливаемом помещении. Оно должно быть сухим, вентилируемым, с относительной влажностью воздуха 50-60%. Хранение в этом помещении солей, кислот, щелочей и других химически активных веществ не допускается. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 декабря этого года. Отмечается, что подобный стандарт вступает в силу впервые. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

