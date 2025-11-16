Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Греции пошли на чрезвычайные шаги из-за одного хода Зеленского
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В связи с поездкой Владимира Зеленского в Афины, греческая полиция наложила запрет на проведение любых публичных мероприятий в воскресенье 16 ноября 2025 года. Об этом сообщила Греческая корпорация телерадиовещания ERT, сославшись на заявление дирекции полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики. "Решениями директоров полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в воскресенье, 16 ноября 2025 года, с 06:00 до 22:00 в связи с визитом президента Украины в Афины", — говорится в сообщении. Полиция объяснила введение ограничений тем, что проведение массовых мероприятий может создавать значительную угрозу общественному порядку и безопасности. На этой неделе портал pronews.gr сообщил, что в воскресенье Зеленский планирует совершить срочную поездку в Грецию. Там он намерен обратиться к премьер-министру Кириакосу Мицотакису с просьбой о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2.
06:23 16.11.2025
 
В Греции пошли на чрезвычайные шаги из-за одного хода Зеленского

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В связи с поездкой Владимира Зеленского в Афины, греческая полиция наложила запрет на проведение любых публичных мероприятий в воскресенье 16 ноября 2025 года. Об этом сообщила Греческая корпорация телерадиовещания ERT, сославшись на заявление дирекции полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики.
"Решениями директоров полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в воскресенье, 16 ноября 2025 года, с 06:00 до 22:00 в связи с визитом президента Украины в Афины", — говорится в сообщении.
Полиция объяснила введение ограничений тем, что проведение массовых мероприятий может создавать значительную угрозу общественному порядку и безопасности.
На этой неделе портал pronews.gr сообщил, что в воскресенье Зеленский планирует совершить срочную поездку в Грецию. Там он намерен обратиться к премьер-министру Кириакосу Мицотакису с просьбой о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2.
Заголовок открываемого материала