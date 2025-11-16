https://1prime.ru/20251116/gretsiya-864572825.html
В Греции пошли на чрезвычайные шаги из-за одного хода Зеленского
общество
мировая экономика
греция
украина
владимир зеленский
кириакос мицотакис
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В связи с поездкой Владимира Зеленского в Афины, греческая полиция наложила запрет на проведение любых публичных мероприятий в воскресенье 16 ноября 2025 года. Об этом сообщила Греческая корпорация телерадиовещания ERT, сославшись на заявление дирекции полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики. "Решениями директоров полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в воскресенье, 16 ноября 2025 года, с 06:00 до 22:00 в связи с визитом президента Украины в Афины", — говорится в сообщении. Полиция объяснила введение ограничений тем, что проведение массовых мероприятий может создавать значительную угрозу общественному порядку и безопасности. На этой неделе портал pronews.gr сообщил, что в воскресенье Зеленский планирует совершить срочную поездку в Грецию. Там он намерен обратиться к премьер-министру Кириакосу Мицотакису с просьбой о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2.
