В Итало-российской торговой палате рассказали о возможном применении ИИ - 16.11.2025
В Итало-российской торговой палате рассказали о возможном применении ИИ
2025-11-16T08:49+0300
2025-11-16T08:49+0300
экономика
мировая экономика
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект может в будущем использоваться, чтобы российские и итальянские бизнесы могли быстрее наладить контакт друг с другом, заявил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты (ИРТП – ред.) Альберто Скалси. "Мы в Итало-российской торговой палате раздумываем на тем, как облегчить поиск "мэтча" между компаниями, найти совместимых партнеров, проанализировать нормативные риски, автоматически перевести техническую документацию и даже оценить соответствие таможенных кодов и классификаций товаров", - заявил он. Представитель Итало-российской торговой палаты уточнил, что сейчас они находятся на стадии оценки юридических последствий и того, как правильно внедрить эти решения. "Конечно, ИИ не заменит человека. Это инструмент, который помогает, но окончательное решение всегда остается за человеком. Наша цель - сделать первый деловой контакт быстрее и безопаснее", - добавил он. Скалси придерживается мнения, что на искусственный интеллект следует смотреть как на союзника, а не как на замену человека, ведь работа Итало-российской торговой палаты состоит из человеческих отношений и рукопожатий, которые вряд ли можно будет заменить ботом или искусственным интеллектом.
мировая экономика
Экономика, Мировая экономика
08:49 16.11.2025
 
В Итало-российской торговой палате рассказали о возможном применении ИИ

Скалси: ИИ может помочь бизнесам Италии и России быстрее наладить контакт

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект может в будущем использоваться, чтобы российские и итальянские бизнесы могли быстрее наладить контакт друг с другом, заявил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты (ИРТП – ред.) Альберто Скалси.
"Мы в Итало-российской торговой палате раздумываем на тем, как облегчить поиск "мэтча" между компаниями, найти совместимых партнеров, проанализировать нормативные риски, автоматически перевести техническую документацию и даже оценить соответствие таможенных кодов и классификаций товаров", - заявил он.
Представитель Итало-российской торговой палаты уточнил, что сейчас они находятся на стадии оценки юридических последствий и того, как правильно внедрить эти решения.
"Конечно, ИИ не заменит человека. Это инструмент, который помогает, но окончательное решение всегда остается за человеком. Наша цель - сделать первый деловой контакт быстрее и безопаснее", - добавил он.
Скалси придерживается мнения, что на искусственный интеллект следует смотреть как на союзника, а не как на замену человека, ведь работа Итало-российской торговой палаты состоит из человеческих отношений и рукопожатий, которые вряд ли можно будет заменить ботом или искусственным интеллектом.
Рим, Италия - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
"Нам нужна Россия": в Италии выступили против русофобии правительства
12 ноября, 05:25
 
ЭкономикаМировая экономика
 
 
