В Итало-российской торговой палате рассказали о возможном применении ИИ

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект может в будущем использоваться, чтобы российские и итальянские бизнесы могли быстрее наладить контакт друг с другом, заявил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты (ИРТП – ред.) Альберто Скалси. "Мы в Итало-российской торговой палате раздумываем на тем, как облегчить поиск "мэтча" между компаниями, найти совместимых партнеров, проанализировать нормативные риски, автоматически перевести техническую документацию и даже оценить соответствие таможенных кодов и классификаций товаров", - заявил он. Представитель Итало-российской торговой палаты уточнил, что сейчас они находятся на стадии оценки юридических последствий и того, как правильно внедрить эти решения. "Конечно, ИИ не заменит человека. Это инструмент, который помогает, но окончательное решение всегда остается за человеком. Наша цель - сделать первый деловой контакт быстрее и безопаснее", - добавил он. Скалси придерживается мнения, что на искусственный интеллект следует смотреть как на союзника, а не как на замену человека, ведь работа Итало-российской торговой палаты состоит из человеческих отношений и рукопожатий, которые вряд ли можно будет заменить ботом или искусственным интеллектом.

