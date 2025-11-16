https://1prime.ru/20251116/ii-864580665.html
Эксперт рассказал о новых профессиях в компаниях на фоне внедрения ИИ
технологии
мтс
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Новые профессии стали появляться в компаниях на фоне внедрения искусственного интеллекта (ИИ), среди них - специалисты по безопасности и рискам ИИ, а также специалисты по оценке эффектов от ИИ, рассказал РИА Новости руководитель программы AI-Native трансформации в "МТС Банке" Иван Рассохин. "В компаниях на фоне внедрения новых инструментов на базе генеративного искусственного интеллекта появляются десятки руководящих и менеджерских ролей. Среди них - специалисты по безопасности и рискам ИИ, по оценке эффектов от ИИ, по развитию ИИ-компетенций, а также по сбору, приоритизации и внедрению ИИ-кейсов", - сказал Рассохин. Компании нуждаются также в специалистах, которые будут повышать ИИ-грамотность сотрудников. Как объяснил эксперт, сейчас пока не так много зрелых проектов, которые используют генеративный ИИ. "Одна из главных задач сегодня - оценка и контроль экономического и операционного эффекта от внедрения ИИ-проектов. Все это условно объединяется в отделах ИИ-трансформации… Комплексная ИИ-трансформация включает структуру команды, оценку стоимости, прогноз кадрового рынка и инструменты оценки компетенций", - добавил Рассохин. По его словам, компании, которые внедряют искусственный интеллект, должны планировать человеческие ресурсы. Если на этапе планирования ИИ-трансформации руководство видит, какие специалисты будут больше не нужны, будет целесообразнее переобучать на востребованные роли - например, трек "тренеров ИИ", промт-инженеров и другие. "Для таких специалистов важен практический опыт в цифровой трансформации и продуктовом управлении в крупных компаниях, участие в ИИ-инициативах - от проектов с большими языковыми моделями, обработкой естественного языка и компьютерным зрением до рекомендательных систем. Играет значимую роль и опыт управления масштабными программами с серьезными бюджетами, кросс-функциональными командами", - отметил Рассохин.
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе над защитой ИИ от хакеров