https://1prime.ru/20251116/ii-864580665.html

Эксперт рассказал о новых профессиях в компаниях на фоне внедрения ИИ

Эксперт рассказал о новых профессиях в компаниях на фоне внедрения ИИ - 16.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о новых профессиях в компаниях на фоне внедрения ИИ

Новые профессии стали появляться в компаниях на фоне внедрения искусственного интеллекта (ИИ), среди них - специалисты по безопасности и рискам ИИ, а также... | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T14:08+0300

2025-11-16T14:08+0300

2025-11-16T14:08+0300

технологии

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Новые профессии стали появляться в компаниях на фоне внедрения искусственного интеллекта (ИИ), среди них - специалисты по безопасности и рискам ИИ, а также специалисты по оценке эффектов от ИИ, рассказал РИА Новости руководитель программы AI-Native трансформации в "МТС Банке" Иван Рассохин. "В компаниях на фоне внедрения новых инструментов на базе генеративного искусственного интеллекта появляются десятки руководящих и менеджерских ролей. Среди них - специалисты по безопасности и рискам ИИ, по оценке эффектов от ИИ, по развитию ИИ-компетенций, а также по сбору, приоритизации и внедрению ИИ-кейсов", - сказал Рассохин. Компании нуждаются также в специалистах, которые будут повышать ИИ-грамотность сотрудников. Как объяснил эксперт, сейчас пока не так много зрелых проектов, которые используют генеративный ИИ. "Одна из главных задач сегодня - оценка и контроль экономического и операционного эффекта от внедрения ИИ-проектов. Все это условно объединяется в отделах ИИ-трансформации… Комплексная ИИ-трансформация включает структуру команды, оценку стоимости, прогноз кадрового рынка и инструменты оценки компетенций", - добавил Рассохин. По его словам, компании, которые внедряют искусственный интеллект, должны планировать человеческие ресурсы. Если на этапе планирования ИИ-трансформации руководство видит, какие специалисты будут больше не нужны, будет целесообразнее переобучать на востребованные роли - например, трек "тренеров ИИ", промт-инженеров и другие. "Для таких специалистов важен практический опыт в цифровой трансформации и продуктовом управлении в крупных компаниях, участие в ИИ-инициативах - от проектов с большими языковыми моделями, обработкой естественного языка и компьютерным зрением до рекомендательных систем. Играет значимую роль и опыт управления масштабными программами с серьезными бюджетами, кросс-функциональными командами", - отметил Рассохин.

https://1prime.ru/20251113/zaschita-864518347.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мтс