В нескольких регионах России пропал проводной интернет "Ростелекома" - 16.11.2025
В нескольких регионах России пропал проводной интернет "Ростелекома"
В нескольких регионах России пропал проводной интернет "Ростелекома" - 16.11.2025, ПРАЙМ
В нескольких регионах России пропал проводной интернет "Ростелекома"
В нескольких регионах Российской Федерации зафиксированы сбои с доступом к проводному интернету от компании "Ростелеком". Эта информация подтверждается данными, | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T06:40+0300
2025-11-16T06:40+0300
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В нескольких регионах Российской Федерации зафиксированы сбои с доступом к проводному интернету от компании "Ростелеком". Эта информация подтверждается данными, представленными на платформах Downdetector и "Сбой.рф". Согласно сведениям от Downdetector, больше всего жалоб поступило от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (34%), а также из Ивановской (19%), Владимирской (13%), Самарской (5%) и Челябинской (5%) областей. Между тем, согласно платформе "Сбой.рф", пик жалоб исходит из Москвы (45%), при этом также отмечаются проблемы в Ярославской области (13%), Санкт-Петербурге (9%), Ивановской (8%) и Владимирской (6%) областях. На данный момент "Ростелеком" еще не дал официального разъяснения по поводу ситуации.
ярославская область
москва
санкт-петербург
технологии, общество , ярославская область, москва, санкт-петербург, ростелеком, downdetector
Технологии, Общество , Ярославская область, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ростелеком, Downdetector
06:40 16.11.2025
 
В нескольких регионах России пропал проводной интернет "Ростелекома"

В нескольких регионах России неожиданно пропал проводной интернет "Ростелекома"

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В нескольких регионах Российской Федерации зафиксированы сбои с доступом к проводному интернету от компании "Ростелеком". Эта информация подтверждается данными, представленными на платформах Downdetector и "Сбой.рф".
Согласно сведениям от Downdetector, больше всего жалоб поступило от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (34%), а также из Ивановской (19%), Владимирской (13%), Самарской (5%) и Челябинской (5%) областей.
Между тем, согласно платформе "Сбой.рф", пик жалоб исходит из Москвы (45%), при этом также отмечаются проблемы в Ярославской области (13%), Санкт-Петербурге (9%), Ивановской (8%) и Владимирской (6%) областях.
На данный момент "Ростелеком" еще не дал официального разъяснения по поводу ситуации.
Технологии Общество Ярославская область МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Ростелеком Downdetector
 
 
