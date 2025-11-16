https://1prime.ru/20251116/internet-864573397.html

В нескольких регионах России пропал проводной интернет "Ростелекома"

В нескольких регионах России пропал проводной интернет "Ростелекома" - 16.11.2025, ПРАЙМ

В нескольких регионах России пропал проводной интернет "Ростелекома"

В нескольких регионах Российской Федерации зафиксированы сбои с доступом к проводному интернету от компании "Ростелеком". Эта информация подтверждается данными, | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T06:40+0300

2025-11-16T06:40+0300

2025-11-16T06:40+0300

технологии

общество

ярославская область

москва

санкт-петербург

ростелеком

downdetector

https://cdnn.1prime.ru/img/83056/89/830568987_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3a01d6fb36073ff8c7470c553b3be469.jpg

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В нескольких регионах Российской Федерации зафиксированы сбои с доступом к проводному интернету от компании "Ростелеком". Эта информация подтверждается данными, представленными на платформах Downdetector и "Сбой.рф". Согласно сведениям от Downdetector, больше всего жалоб поступило от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (34%), а также из Ивановской (19%), Владимирской (13%), Самарской (5%) и Челябинской (5%) областей. Между тем, согласно платформе "Сбой.рф", пик жалоб исходит из Москвы (45%), при этом также отмечаются проблемы в Ярославской области (13%), Санкт-Петербурге (9%), Ивановской (8%) и Владимирской (6%) областях. На данный момент "Ростелеком" еще не дал официального разъяснения по поводу ситуации.

https://1prime.ru/20250917/rostelekom-862395608.html

https://1prime.ru/20250417/rostelekom-856783032.html

ярославская область

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , ярославская область, москва, санкт-петербург, ростелеком, downdetector