Италия занимает лидирующие позиции по импорту вина в Россию

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на снижение объема импорта вина в Россию из-за санкций Евросоюза, Италия занимает лидирующие позиции, покрывая почти 40% импорта вина из стран ЕС, сообщил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты Альберто Скалси. "В 2024 году общий объем импорта вина в Россию сократился примерно на 11% по сравнению с предыдущим годом, но, несмотря на это сокращение, Италия осталась первым европейским поставщиком (винной продукции - ред.), покрывая почти 40% импорта вина из ЕС", - заявил он. Скалси отметил, что речь идет примерно о 49 тысячах тонн продукции и добавил, что хоть в нынешних условиях местное производство вин расширяется, но на российском рынке все еще остается место для сильных итальянских брендов, которые имеют лояльную клиентуру. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

