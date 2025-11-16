https://1prime.ru/20251116/kosmos-864573092.html

"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными аномалиями

Ученые из Гарвардского университета зафиксировали загадочные лучи, которые излучает межзвездный объект 3I/ATLAS, о чем сообщил астроном Ави Леб в своем блоге. | 16.11.2025, ПРАЙМ

технологии

общество

гарвардский университет

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ученые из Гарвардского университета зафиксировали загадочные лучи, которые излучает межзвездный объект 3I/ATLAS, о чем сообщил астроном Ави Леб в своем блоге. "Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Ф. Ниблингом и М. Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более миллиона километров", — отметил он. Леб указал на то, что маловероятно, чтобы оттоки газа замедляли крутящее движение объекта, так как несимметричное газовыделение обычно приводит к его ускорению. Астроном предположил, что интересные особенности могут являться следом от испарившихся фрагментов, выброшенных из ядра объекта. По его мнению, более вероятным является сценарий, в котором лучи сохраняют свои направления, потому что они генерируются двигателями, поддерживающими определенную ориентацию для навигационных целей, что может свидетельствовать о возможном "внеземном" происхождении 3I/ATLAS. "В любом случае, снимки после перигелия добавляют новую аномалию в список, который к настоящему времени включает в себя 12 загадок, касающихся 3I/ATLAS", — заключил ученый. Ранее Леб предполагал, что необычное поведение межзвездного объекта может быть связано с выбросом крупной газовой массы, что могло бы привести к значительной потере его массы. Межзвездный объект был впервые зарегистрирован 1 июля, и позже выяснилось, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Диаметр ее комы составляет около 24 километров. Компьютерные расчеты дали примерный возраст объекта — более семи с половиной миллиардов лет, что на три миллиарда больше возраста Солнца, делая эту комету одной из самых древних, когда-либо наблюдавшихся.В сентябре Леб сообщил о необычных изменениях у 3I/ATLAS, таких как изменение его цвета в ходе пролета через Солнечную систему. В августе ученый отметил, что объект излучает свет, напоминающий автомобильные фары, без установленного источника свечения. Он высказал гипотезу, что 3I/ATLAS может быть искусственным, с мощным энергоисточником, видимым с большого расстояния.

2025

