Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными аномалиями - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251116/kosmos-864573092.html
"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными аномалиями
"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными аномалиями - 16.11.2025, ПРАЙМ
"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными аномалиями
Ученые из Гарвардского университета зафиксировали загадочные лучи, которые излучает межзвездный объект 3I/ATLAS, о чем сообщил астроном Ави Леб в своем блоге. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T06:34+0300
2025-11-16T06:34+0300
технологии
общество
гарвардский университет
https://cdnn.1prime.ru/img/83820/71/838207151_27:0:3583:2000_1920x0_80_0_0_cab00717cdba082b0c07de67eb316bb0.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ученые из Гарвардского университета зафиксировали загадочные лучи, которые излучает межзвездный объект 3I/ATLAS, о чем сообщил астроном Ави Леб в своем блоге. "Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Ф. Ниблингом и М. Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более миллиона километров", — отметил он. Леб указал на то, что маловероятно, чтобы оттоки газа замедляли крутящее движение объекта, так как несимметричное газовыделение обычно приводит к его ускорению. Астроном предположил, что интересные особенности могут являться следом от испарившихся фрагментов, выброшенных из ядра объекта. По его мнению, более вероятным является сценарий, в котором лучи сохраняют свои направления, потому что они генерируются двигателями, поддерживающими определенную ориентацию для навигационных целей, что может свидетельствовать о возможном "внеземном" происхождении 3I/ATLAS. "В любом случае, снимки после перигелия добавляют новую аномалию в список, который к настоящему времени включает в себя 12 загадок, касающихся 3I/ATLAS", — заключил ученый. Ранее Леб предполагал, что необычное поведение межзвездного объекта может быть связано с выбросом крупной газовой массы, что могло бы привести к значительной потере его массы. Межзвездный объект был впервые зарегистрирован 1 июля, и позже выяснилось, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Диаметр ее комы составляет около 24 километров. Компьютерные расчеты дали примерный возраст объекта — более семи с половиной миллиардов лет, что на три миллиарда больше возраста Солнца, делая эту комету одной из самых древних, когда-либо наблюдавшихся.В сентябре Леб сообщил о необычных изменениях у 3I/ATLAS, таких как изменение его цвета в ходе пролета через Солнечную систему. В августе ученый отметил, что объект излучает свет, напоминающий автомобильные фары, без установленного источника свечения. Он высказал гипотезу, что 3I/ATLAS может быть искусственным, с мощным энергоисточником, видимым с большого расстояния.
https://1prime.ru/20250905/astronavt-861814308.html
https://1prime.ru/20251109/kosmos-864347706.html
https://1prime.ru/20250911/avianosets-862110060.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83820/71/838207151_471:0:3138:2000_1920x0_80_0_0_fa6b470c2e7d70c5a5996725ee86cc02.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , гарвардский университет
Технологии, Общество , Гарвардский университет
06:34 16.11.2025
 
"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными аномалиями

Астроном Леб: межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию

© POOL | Перейти в медиабанкПуск РН "Союз-2.1а" с ПК "Союз МС-22" с космодрома Байконур
Пуск РН Союз-2.1а с ПК Союз МС-22 с космодрома Байконур
Пуск РН "Союз-2.1а" с ПК "Союз МС-22" с космодрома Байконур. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ученые из Гарвардского университета зафиксировали загадочные лучи, которые излучает межзвездный объект 3I/ATLAS, о чем сообщил астроном Ави Леб в своем блоге.
"Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Ф. Ниблингом и М. Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более миллиона километров", — отметил он.
Земля - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Пенсионерка пыталась спасти застрявшего в космосе "астронавта", пишут СМИ
5 сентября, 04:58
Леб указал на то, что маловероятно, чтобы оттоки газа замедляли крутящее движение объекта, так как несимметричное газовыделение обычно приводит к его ускорению. Астроном предположил, что интересные особенности могут являться следом от испарившихся фрагментов, выброшенных из ядра объекта.
По его мнению, более вероятным является сценарий, в котором лучи сохраняют свои направления, потому что они генерируются двигателями, поддерживающими определенную ориентацию для навигационных целей, что может свидетельствовать о возможном "внеземном" происхождении 3I/ATLAS.
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Ученые впервые поймали сигнал с "инопланетного корабля"
9 ноября, 07:54
"В любом случае, снимки после перигелия добавляют новую аномалию в список, который к настоящему времени включает в себя 12 загадок, касающихся 3I/ATLAS", — заключил ученый.
Ранее Леб предполагал, что необычное поведение межзвездного объекта может быть связано с выбросом крупной газовой массы, что могло бы привести к значительной потере его массы.
Межзвездный объект был впервые зарегистрирован 1 июля, и позже выяснилось, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Диаметр ее комы составляет около 24 километров. Компьютерные расчеты дали примерный возраст объекта — более семи с половиной миллиардов лет, что на три миллиарда больше возраста Солнца, делая эту комету одной из самых древних, когда-либо наблюдавшихся.
В сентябре Леб сообщил о необычных изменениях у 3I/ATLAS, таких как изменение его цвета в ходе пролета через Солнечную систему.
В августе ученый отметил, что объект излучает свет, напоминающий автомобильные фары, без установленного источника свечения. Он высказал гипотезу, что 3I/ATLAS может быть искусственным, с мощным энергоисточником, видимым с большого расстояния.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
В СМИ рассказали, как Россия может заработать миллиарды на одном корабле
11 сентября, 10:14
 
ТехнологииОбществоГарвардский университет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала