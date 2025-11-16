Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19:30 16.11.2025
 
На западе Украины потребовали провести дерусификацию кошек

Львовский публицист Лемко потребовал от котов говорить "няв" вместо "мяу"

© Фото : Prime Minister of the United Kingdom/Ben ShreadКот
Кот - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Кот. Архивное фото
© Фото : Prime Minister of the United Kingdom/Ben Shread
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Львовский публицист Илья Лемко выразил недовольство по поводу рекламы товаров для кошек, в которой используется слово "мяу". Он считает, что украинские кошки должны "разговаривать" с помощью звука "няв".
"Украинские коты <...> никогда не говорят: "мяу", только "няв", то есть не мяукают, а нявкают", — написал Лемко в колонке на сайте zaxid.net, добавив, что "отказаться от привычного, родного, понятного кацапского "мяу" в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского "няв" — тяжелый интеллектуальный труд".
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Украинская певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны в стране
31 октября, 18:59
Максим Бужанский, депутат Верховной рады, высмеял замечание Лемко в своем Telegram-канале. В шуточной форме он предложил назначить уполномоченных по "кошачьему языку", наделить правами кошек, произносящих "няв", в ущерб тем, которые говорят "мяу", и разработать формулу благонадежности хозяев, основанную на поведении их питомцев.
"Получить под это грант, создать котораду доброчестности — все как всегда, короче", — высказался Бужанский.
После изменений в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советским наследием, но и с элементами, связанными с Россией, включая русский язык. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предписывает использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. В декабре 2023 года парламент Украины одобрил законопроект о нацменьшинствах, направленный на выполнение требований Еврокомиссии, который усиливает ограничения на использование русского языка и делает послабления для языков других национальных меньшинств. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило в марте 2024 года, что русскоязычное население в Украине сталкивается с дискриминацией по сравнению с меньшинствами, говорящими на языках стран ЕС.
Вид на Ригу, Латвия
"Угроза безопасности". В Польше прокомментировали дерзкий шаг Латвии
3 ноября, 22:10
 
