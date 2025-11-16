https://1prime.ru/20251116/kvartal-864589172.html
СМИ сообщили об отказе артистов Украины выступить на концерте "Квартала-95"
СМИ сообщили об отказе артистов Украины выступить на концерте "Квартала-95"
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Несколько украинских исполнителей приняли решение отменить свои выступления на новогоднем концерте студии "Квартал-95", совладельцем которой является Тимур Миндич, обвиняемый в коррупции, сообщает издание Страна.ua. По данным издания, решение отказаться от выступлений приняли певицы Надя Дорофеева, KOLA и хор "Гомин". В студии в ответ на это заявили, что "не позволят втягивать себя в политические игры или манипуляции".Коррупционный скандалВ понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, нацеленную на выявление коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Агентство поделилось фотографиями сумок с иностранной валютой, обнаруженных во время обысков, хотя точная сумма пока не была раскрыта. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", обыски также прошли у Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Железняк добавил, что предпринимателя в спешке вывезли за пределы Украины. Согласно данным ведомства, средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис, расположенный в центре Киева. Депутат Ирина Геращенко выразила опасения, что вследствие происходящего Киев может потерять поддержку Западных стран. Во вторник НАБУ выдвинуло обвинения против семи участников преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди фигурантов оказался и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
