https://1prime.ru/20251116/kvartal-864589172.html

СМИ сообщили об отказе артистов Украины выступить на концерте "Квартала-95"

СМИ сообщили об отказе артистов Украины выступить на концерте "Квартала-95" - 16.11.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили об отказе артистов Украины выступить на концерте "Квартала-95"

Несколько украинских исполнителей приняли решение отменить свои выступления на новогоднем концерте студии "Квартал-95", совладельцем которой является Тимур... | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T23:11+0300

2025-11-16T23:11+0300

2025-11-16T23:11+0300

украина

киев

владимир зеленский

набу

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/99/841249904_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_35d311d60a81cf4f1198bf21fc126059.jpg

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Несколько украинских исполнителей приняли решение отменить свои выступления на новогоднем концерте студии "Квартал-95", совладельцем которой является Тимур Миндич, обвиняемый в коррупции, сообщает издание Страна.ua. По данным издания, решение отказаться от выступлений приняли певицы Надя Дорофеева, KOLA и хор "Гомин". В студии в ответ на это заявили, что "не позволят втягивать себя в политические игры или манипуляции".Коррупционный скандалВ понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, нацеленную на выявление коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Агентство поделилось фотографиями сумок с иностранной валютой, обнаруженных во время обысков, хотя точная сумма пока не была раскрыта. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", обыски также прошли у Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Железняк добавил, что предпринимателя в спешке вывезли за пределы Украины. Согласно данным ведомства, средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис, расположенный в центре Киева. Депутат Ирина Геращенко выразила опасения, что вследствие происходящего Киев может потерять поддержку Западных стран. Во вторник НАБУ выдвинуло обвинения против семи участников преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди фигурантов оказался и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

https://1prime.ru/20251116/zelenskiy-864587544.html

https://1prime.ru/20251116/skandal-864586699.html

https://1prime.ru/20251116/ssha-864583793.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, владимир зеленский, набу, энергоатом