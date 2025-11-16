https://1prime.ru/20251116/litva-864574143.html

"Точно помогут": в Литве рассказали о необычном оружии для войны с Россией

"Точно помогут": в Литве рассказали о необычном оружии для войны с Россией - 16.11.2025, ПРАЙМ

"Точно помогут": в Литве рассказали о необычном оружии для войны с Россией

Недостаточное финансирование литовской армии может заставить ее использовать в гипотетическом конфликте с Россией такие средства, как коктейли Молотова, заявил... | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T07:27+0300

2025-11-16T07:27+0300

2025-11-16T07:27+0300

общество

мировая экономика

литва

белоруссия

европа

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Недостаточное финансирование литовской армии может заставить ее использовать в гипотетическом конфликте с Россией такие средства, как коктейли Молотова, заявил в эфире LRT генерал Раймундас Вайкшнорас, командующий Вооруженными силами Литвы."Мы, военные, зависим от политической воли. Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут", — отметил он. Генерал выразил обеспокоенность, что некоторые депутаты намерены сократить военные расходы Литвы на 2026 год до 5% от ВВП, направив часть бюджета на внутренние потребности, включая безопасность и ремонт дорог. "Бюджет все еще находится на стадии обсуждения, поэтому, вероятно, было бы не очень честно обсуждать, что было бы, если бы он был", — уточнил Вайкшнорас. В пятницу агентство ELTA сообщило, что Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях касательно военной мобильности в Европе. Эта инициатива направлена на унификацию процедур пересечения границ, усиление совместного контроля и координации транспортных средств, улучшение обмена информацией и синхронное развитие инфраструктуры. В конце августа Нериюс Забляцкис, директор фонда восстановления и охраны болот в Литве, заявил, что власти рассматривают возможность восстановления бывших болот на границе с Белоруссией как способ усиления безопасности. Он также предложил Латвии и Эстонии присоединиться к этому решению, используя природные ресурсы для обороны на границе с Россией и Белоруссией. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Россия не планирует агрессию против стран НАТО, так как в этом нет логики. Путин отметил, что западные политики часто используют тему российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних вопросов, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20251112/litva-864460403.html

https://1prime.ru/20251112/granitsa-864458564.html

https://1prime.ru/20251107/granitsa-864306980.html

литва

белоруссия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, литва, белоруссия, европа, владимир путин, такер карлсон, нато