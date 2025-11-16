Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Точно помогут": в Литве рассказали о необычном оружии для войны с Россией - 16.11.2025
"Точно помогут": в Литве рассказали о необычном оружии для войны с Россией
"Точно помогут": в Литве рассказали о необычном оружии для войны с Россией - 16.11.2025, ПРАЙМ
"Точно помогут": в Литве рассказали о необычном оружии для войны с Россией
Недостаточное финансирование литовской армии может заставить ее использовать в гипотетическом конфликте с Россией такие средства, как коктейли Молотова, заявил... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T07:27+0300
2025-11-16T07:27+0300
общество
мировая экономика
литва
белоруссия
европа
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Недостаточное финансирование литовской армии может заставить ее использовать в гипотетическом конфликте с Россией такие средства, как коктейли Молотова, заявил в эфире LRT генерал Раймундас Вайкшнорас, командующий Вооруженными силами Литвы."Мы, военные, зависим от политической воли. Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут", — отметил он. Генерал выразил обеспокоенность, что некоторые депутаты намерены сократить военные расходы Литвы на 2026 год до 5% от ВВП, направив часть бюджета на внутренние потребности, включая безопасность и ремонт дорог. "Бюджет все еще находится на стадии обсуждения, поэтому, вероятно, было бы не очень честно обсуждать, что было бы, если бы он был", — уточнил Вайкшнорас. В пятницу агентство ELTA сообщило, что Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях касательно военной мобильности в Европе. Эта инициатива направлена на унификацию процедур пересечения границ, усиление совместного контроля и координации транспортных средств, улучшение обмена информацией и синхронное развитие инфраструктуры. В конце августа Нериюс Забляцкис, директор фонда восстановления и охраны болот в Литве, заявил, что власти рассматривают возможность восстановления бывших болот на границе с Белоруссией как способ усиления безопасности. Он также предложил Латвии и Эстонии присоединиться к этому решению, используя природные ресурсы для обороны на границе с Россией и Белоруссией. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Россия не планирует агрессию против стран НАТО, так как в этом нет логики. Путин отметил, что западные политики часто используют тему российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних вопросов, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
литва
белоруссия
европа
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_ee296e16428de11a17e52c12d18c522e.jpg
1920
1920
true
общество , мировая экономика, литва, белоруссия, европа, владимир путин, такер карлсон, нато
Общество , Мировая экономика, ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
07:27 16.11.2025
 
"Точно помогут": в Литве рассказали о необычном оружии для войны с Россией

Генерал Вайкшнорас: армии Литвы придется сражаться с Россией коктейлями Молотова

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Недостаточное финансирование литовской армии может заставить ее использовать в гипотетическом конфликте с Россией такие средства, как коктейли Молотова, заявил в эфире LRT генерал Раймундас Вайкшнорас, командующий Вооруженными силами Литвы.
"Мы, военные, зависим от политической воли. Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут", — отметил он.
Генерал выразил обеспокоенность, что некоторые депутаты намерены сократить военные расходы Литвы на 2026 год до 5% от ВВП, направив часть бюджета на внутренние потребности, включая безопасность и ремонт дорог.
"Бюджет все еще находится на стадии обсуждения, поэтому, вероятно, было бы не очень честно обсуждать, что было бы, если бы он был", — уточнил Вайкшнорас.
В пятницу агентство ELTA сообщило, что Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях касательно военной мобильности в Европе. Эта инициатива направлена на унификацию процедур пересечения границ, усиление совместного контроля и координации транспортных средств, улучшение обмена информацией и синхронное развитие инфраструктуры.
В конце августа Нериюс Забляцкис, директор фонда восстановления и охраны болот в Литве, заявил, что власти рассматривают возможность восстановления бывших болот на границе с Белоруссией как способ усиления безопасности. Он также предложил Латвии и Эстонии присоединиться к этому решению, используя природные ресурсы для обороны на границе с Россией и Белоруссией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Россия не планирует агрессию против стран НАТО, так как в этом нет логики. Путин отметил, что западные политики часто используют тему российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних вопросов, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
ОбществоМировая экономикаЛИТВАБЕЛОРУССИЯЕВРОПАВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала