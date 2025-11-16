"Точно помогут": в Литве рассказали о необычном оружии для войны с Россией
Генерал Вайкшнорас: армии Литвы придется сражаться с Россией коктейлями Молотова
© fotolia.com / Isabel Engelmann%Флаг Литвы
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Недостаточное финансирование литовской армии может заставить ее использовать в гипотетическом конфликте с Россией такие средства, как коктейли Молотова, заявил в эфире LRT генерал Раймундас Вайкшнорас, командующий Вооруженными силами Литвы.
"Мы, военные, зависим от политической воли. Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут", — отметил он.
Генерал выразил обеспокоенность, что некоторые депутаты намерены сократить военные расходы Литвы на 2026 год до 5% от ВВП, направив часть бюджета на внутренние потребности, включая безопасность и ремонт дорог.
"Бюджет все еще находится на стадии обсуждения, поэтому, вероятно, было бы не очень честно обсуждать, что было бы, если бы он был", — уточнил Вайкшнорас.
В пятницу агентство ELTA сообщило, что Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях касательно военной мобильности в Европе. Эта инициатива направлена на унификацию процедур пересечения границ, усиление совместного контроля и координации транспортных средств, улучшение обмена информацией и синхронное развитие инфраструктуры.
В конце августа Нериюс Забляцкис, директор фонда восстановления и охраны болот в Литве, заявил, что власти рассматривают возможность восстановления бывших болот на границе с Белоруссией как способ усиления безопасности. Он также предложил Латвии и Эстонии присоединиться к этому решению, используя природные ресурсы для обороны на границе с Россией и Белоруссией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Россия не планирует агрессию против стран НАТО, так как в этом нет логики. Путин отметил, что западные политики часто используют тему российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних вопросов, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".