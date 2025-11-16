https://1prime.ru/20251116/lukashenko-864576507.html
В Белоруссии собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса
МИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране в текущем году собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - более 11 миллионов тонн. "Этот год выдался экстремально сложным из-за погодных катаклизмов. Но благодаря вашим профессионализму, усердию и рачительному отношению к родной земле в стране собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - более 11 миллионов тонн", - говорится в поздравлении Лукашенко работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК по случаю их профессионального праздника. Поздравление опубликовано на сайте главы государства. Президент подчеркнул, что стабильная работа всех звеньев АПК позволила выполнить государственный заказ по поставкам зерна, заложить семенной фонд, заготовить нужный объем фуража для животноводства, собрать достойный урожай технических культур, загрузить мощности перерабатывающих предприятий. "Полностью обеспечена продовольственная безопасность страны, растет экспортный потенциал", - констатировал Лукашенко.
