В Белоруссии собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - 16.11.2025
В Белоруссии собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса
В Белоруссии собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - 16.11.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране в текущем году собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - более 11 миллионов тонн. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T09:18+0300
2025-11-16T09:18+0300
экономика
сельское хозяйство
белоруссия
александр лукашенко
МИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране в текущем году собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - более 11 миллионов тонн. "Этот год выдался экстремально сложным из-за погодных катаклизмов. Но благодаря вашим профессионализму, усердию и рачительному отношению к родной земле в стране собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - более 11 миллионов тонн", - говорится в поздравлении Лукашенко работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК по случаю их профессионального праздника. Поздравление опубликовано на сайте главы государства. Президент подчеркнул, что стабильная работа всех звеньев АПК позволила выполнить государственный заказ по поставкам зерна, заложить семенной фонд, заготовить нужный объем фуража для животноводства, собрать достойный урожай технических культур, загрузить мощности перерабатывающих предприятий. "Полностью обеспечена продовольственная безопасность страны, растет экспортный потенциал", - констатировал Лукашенко.
сельское хозяйство, белоруссия, александр лукашенко
Экономика, Сельское хозяйство, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
09:18 16.11.2025
 
В Белоруссии собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса

Лукашенко сообщил о рекордном урожае зерновых, зернобобовых и рапса

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
МИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране в текущем году собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - более 11 миллионов тонн.
"Этот год выдался экстремально сложным из-за погодных катаклизмов. Но благодаря вашим профессионализму, усердию и рачительному отношению к родной земле в стране собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - более 11 миллионов тонн", - говорится в поздравлении Лукашенко работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК по случаю их профессионального праздника. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.
Президент подчеркнул, что стабильная работа всех звеньев АПК позволила выполнить государственный заказ по поставкам зерна, заложить семенной фонд, заготовить нужный объем фуража для животноводства, собрать достойный урожай технических культур, загрузить мощности перерабатывающих предприятий.
"Полностью обеспечена продовольственная безопасность страны, растет экспортный потенциал", - констатировал Лукашенко.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
В Белоруссии планируют повысить налоги на богатых
12 ноября, 15:46
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
