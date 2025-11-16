https://1prime.ru/20251116/magate--864575145.html
Глава МАГАТЭ ответил на вопрос о посещении России в ближайший год
КАЛИНИНГРАД, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил РИА Новости уверенность в приезде в Россию в ближайший год в свете плотного взаимодействия агентства с российской стороной. В пятницу Гросси был в Калининграде, где во главе делегации МАГАТЭ провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и другими представителями российских госструктур. В 2026 году пройдут выборы генсекретаря ООН, в которых глава МАГАТЭ намерен принять участие. "Несомненно (вернусь в РФ до выборов генсекретаря - ред.), потому что у нас очень насыщенная повестка", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос. Гросси добавил, что будет рад снова побывать в России.
