Глава МАГАТЭ ответил на вопрос о посещении России в ближайший год

Глава МАГАТЭ ответил на вопрос о посещении России в ближайший год - 16.11.2025, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ ответил на вопрос о посещении России в ближайший год

16.11.2025

энергетика

россия

калининград

рф

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

росатом

оон

КАЛИНИНГРАД, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил РИА Новости уверенность в приезде в Россию в ближайший год в свете плотного взаимодействия агентства с российской стороной. В пятницу Гросси был в Калининграде, где во главе делегации МАГАТЭ провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и другими представителями российских госструктур. В 2026 году пройдут выборы генсекретаря ООН, в которых глава МАГАТЭ намерен принять участие. "Несомненно (вернусь в РФ до выборов генсекретаря - ред.), потому что у нас очень насыщенная повестка", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос. Гросси добавил, что будет рад снова побывать в России.

калининград

рф

россия, калининград, рф, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, росатом, оон