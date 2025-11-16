Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МАГАТЭ ответил на вопрос о посещении России в ближайший год - 16.11.2025
Глава МАГАТЭ ответил на вопрос о посещении России в ближайший год
Глава МАГАТЭ ответил на вопрос о посещении России в ближайший год
КАЛИНИНГРАД, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил РИА Новости уверенность в приезде в Россию в ближайший год в свете плотного взаимодействия агентства с российской стороной. В пятницу Гросси был в Калининграде, где во главе делегации МАГАТЭ провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и другими представителями российских госструктур. В 2026 году пройдут выборы генсекретаря ООН, в которых глава МАГАТЭ намерен принять участие. "Несомненно (вернусь в РФ до выборов генсекретаря - ред.), потому что у нас очень насыщенная повестка", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос. Гросси добавил, что будет рад снова побывать в России.
08:19 16.11.2025
 
Глава МАГАТЭ ответил на вопрос о посещении России в ближайший год

Гросси выразил уверенность в приезде в Россию в 2026 году

КАЛИНИНГРАД, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил РИА Новости уверенность в приезде в Россию в ближайший год в свете плотного взаимодействия агентства с российской стороной.
В пятницу Гросси был в Калининграде, где во главе делегации МАГАТЭ провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и другими представителями российских госструктур. В 2026 году пройдут выборы генсекретаря ООН, в которых глава МАГАТЭ намерен принять участие.
"Несомненно (вернусь в РФ до выборов генсекретаря - ред.), потому что у нас очень насыщенная повестка", - сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
Гросси добавил, что будет рад снова побывать в России.
Лихачев и Гросси обсудили восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС
