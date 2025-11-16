https://1prime.ru/20251116/meditsina-864574542.html
Ученые забили тревогу из-за болезни, поражающей детей во всем мире
16.11.2025
Ученые забили тревогу из-за болезни, поражающей детей во всем мире
Исследование, опубликованное на портале Lancet, отмечает рост числа случаев гипертонии среди детей по всему миру.
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Исследование, опубликованное на портале Lancet, отмечает рост числа случаев гипертонии среди детей по всему миру. "Детская гипертония поражает значительную и растущую долю детского населения во всем мире", — говорится в статье. Эксперты связывают этот рост с ухудшением образа жизни и увеличением случаев ожирения. Анализируя данные из исследований, охвативших 443 914 детей, авторы работы выявили, что с 2000 по 2020 год распространенность детской гипертонии почти удвоилась: у мальчиков — с 3,4% до 6,53%, а у девочек — с 3,02% до 5,82%. По словам президента Испанского кардиологического общества Игнасио Фернандеса Лосано, эти результаты подтверждают уже давно наблюдаемую специалистами тенденцию. "Это вызывает тревогу, поскольку мы видим, что состояние сердечно-сосудистой системы у детей и подростков постоянно ухудшается. Гипертония — это болезнь взрослых, и ее появление в столь юном возрасте вызывает тревогу", — отметил он.Артериальная гипертензия — это состояние, при котором систолическое артериальное давление достигает 140 мм рт. ст. и выше, и/или диастолическое давление составляет ≥ 90 мм рт. ст. По информации ВОЗ на конец 2020 года, гипертонией страдают 1,13 миллиарда человек на планете, при этом около 40% из них не осведомлены о своем диагнозе, а лечение получает лишь 10%.
Ученые забили тревогу из-за болезни, поражающей детей во всем мире
Lancet: в мире растет количество случаев детской гипертонии
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ.
Исследование, опубликованное на портале
Lancet, отмечает рост числа случаев гипертонии среди детей по всему миру.
"Детская гипертония поражает значительную и растущую долю детского населения во всем мире", — говорится в статье.
Эксперты связывают этот рост с ухудшением образа жизни и увеличением случаев ожирения. Анализируя данные из исследований, охвативших 443 914 детей, авторы работы выявили, что с 2000 по 2020 год распространенность детской гипертонии почти удвоилась: у мальчиков — с 3,4% до 6,53%, а у девочек — с 3,02% до 5,82%.
По словам президента Испанского кардиологического общества Игнасио Фернандеса Лосано, эти результаты подтверждают уже давно наблюдаемую специалистами тенденцию.
"Это вызывает тревогу, поскольку мы видим, что состояние сердечно-сосудистой системы у детей и подростков постоянно ухудшается. Гипертония — это болезнь взрослых, и ее появление в столь юном возрасте вызывает тревогу", — отметил он.
Артериальная гипертензия — это состояние, при котором систолическое артериальное давление достигает 140 мм рт. ст. и выше, и/или диастолическое давление составляет ≥ 90 мм рт. ст.
По информации ВОЗ
на конец 2020 года, гипертонией страдают 1,13 миллиарда человек на планете, при этом около 40% из них не осведомлены о своем диагнозе, а лечение получает лишь 10%.