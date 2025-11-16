https://1prime.ru/20251116/moshenniki-864579476.html
МВД рассказало о мошенниках, звонящих от лица городской администрации
2025-11-16T12:16+0300
2025-11-16T12:16+0300
2025-11-16T12:16+0300
мошенничество
общество
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали звонить россиянам от лица горадминистрации и похищать персональные данные пол предлогом регистрации в личном кабинете для получения "выплат ветеранам труда", сообщило УБК МВД России. В ведомстве сообщили, что фиксируются мошеннические звонки от имени сотрудников городской администрации "Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о "положенной выплате ветеранам труда", вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные", - говорится в сообщении управления, опубликованном в Telegram-канале.
общество , россия, мвд
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МВД
