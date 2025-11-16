Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греция и "Нафтогаз" подписали письмо о поставках газа на Украину - 16.11.2025
Греция и "Нафтогаз" подписали письмо о поставках газа на Украину
Греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T16:25+0300
2025-11-16T16:37+0300
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. "Подписание писем о намерениях по договору купли-продажи природного газа Константиносом Ксифарасом, генеральным директором DEPA Commercial SMSA, и Сергеем Корецким, генеральным директором акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - объявили представители греческих властей, трансляция подписания велась на YouTube-канале DRM News. Подписание состоялось в присутствии Владимира Зеленского, премьера Греции Кириакоса Мицотакиса и посла США в Греции Кимберли Гилфойл. Агентство Рейтер со ссылкой на источник в греческом правительстве уточняет, что речь идет о поставках с декабря 2025 года по март 2026 года.
16:25 16.11.2025 (обновлено: 16:37 16.11.2025)
 
Греция и "Нафтогаз" подписали письмо о поставках газа на Украину

DEPA и "Нафтогаз" подписали письмо о намерениях по поставке газа на Украину

МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года.
"Подписание писем о намерениях по договору купли-продажи природного газа Константиносом Ксифарасом, генеральным директором DEPA Commercial SMSA, и Сергеем Корецким, генеральным директором акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - объявили представители греческих властей, трансляция подписания велась на YouTube-канале DRM News.
Подписание состоялось в присутствии Владимира Зеленского, премьера Греции Кириакоса Мицотакиса и посла США в Греции Кимберли Гилфойл.
Агентство Рейтер со ссылкой на источник в греческом правительстве уточняет, что речь идет о поставках с декабря 2025 года по март 2026 года.
"Нафтогаз" взял у украинского банка кредит на закупку газа
9 октября, 13:50
 
