В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы ввели ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы ввели ограничения

2025-11-16T05:25+0300

2025-11-16T05:25+0300

2025-11-16T05:45+0300

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы, сообщила Росавиация. "Аэропорты Нижний Новгород ("Чкалов"), Оренбург, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

