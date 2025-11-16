https://1prime.ru/20251116/novgorod-864572100.html
В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы ввели ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы ввели ограничения - 16.11.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы ввели ограничения
Ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы, сообщила Росавиация. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T05:25+0300
2025-11-16T05:25+0300
2025-11-16T05:45+0300
бизнес
нижний новгород
оренбург
уфа
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864572100.jpg?1763261152
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы, сообщила Росавиация. "Аэропорты Нижний Новгород ("Чкалов"), Оренбург, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
нижний новгород
оренбург
уфа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нижний новгород, оренбург, уфа, росавиация
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Оренбург, Уфа, Росавиация
В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы ввели ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения на полеты