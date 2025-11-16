https://1prime.ru/20251116/orban-864572171.html

Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем

Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем - 16.11.2025, ПРАЙМ

Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем. | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T05:43+0300

2025-11-16T05:43+0300

2025-11-16T05:43+0300

экономика

россия

мировая экономика

украина

европа

киев

виктор орбан

дональд трамп

сергей лавров

youtube

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864572171.jpg?1763260985

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем. "Думаю, что мы очень близки к миру", - заявил Орбан в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube. По мнению Орбана, для достижения мира коллективному Западу необходимо выработать единую позицию, поскольку в настоящее время между западными странами нет консенсуса по украинскому вопросу. Тогда как президент США Дональд Трамп продвигает мирные инициативы, Европа выступает за продолжение войны с тем, чтобы попытаться получить более выгодные переговорные позиции, добавил он. Одновременно с этим Орбан подчеркивает, что Европа действует иррационально, поддерживая Киев, поскольку у последнего нет шанса одержать победу в конфликте с РФ. Европа тратит огромные средства на спонсирование Киева в то время, когда нуждается в них сама, а Украину между тем накрывают коррупционные скандалы, подытоживает венгерский премьер. Переход всей территории ДНР под контроль РФ Орбан считает неминуемым. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

украина

европа

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, европа, киев, виктор орбан, дональд трамп, сергей лавров, youtube, мид рф, мид