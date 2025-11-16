https://1prime.ru/20251116/orban-864572171.html
Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем
Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем - 16.11.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем. | 16.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.
"Думаю, что мы очень близки к миру", - заявил Орбан в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube.
По мнению Орбана, для достижения мира коллективному Западу необходимо выработать единую позицию, поскольку в настоящее время между западными странами нет консенсуса по украинскому вопросу. Тогда как президент США Дональд Трамп продвигает мирные инициативы, Европа выступает за продолжение войны с тем, чтобы попытаться получить более выгодные переговорные позиции, добавил он.
Одновременно с этим Орбан подчеркивает, что Европа действует иррационально, поддерживая Киев, поскольку у последнего нет шанса одержать победу в конфликте с РФ. Европа тратит огромные средства на спонсирование Киева в то время, когда нуждается в них сама, а Украину между тем накрывают коррупционные скандалы, подытоживает венгерский премьер.
Переход всей территории ДНР под контроль РФ Орбан считает неминуемым.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем
Орбан: конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем
