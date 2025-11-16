Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251116/orban-864572171.html
Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем
Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем - 16.11.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T05:43+0300
2025-11-16T05:43+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
европа
киев
виктор орбан
дональд трамп
сергей лавров
youtube
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864572171.jpg?1763260985
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем. "Думаю, что мы очень близки к миру", - заявил Орбан в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube. По мнению Орбана, для достижения мира коллективному Западу необходимо выработать единую позицию, поскольку в настоящее время между западными странами нет консенсуса по украинскому вопросу. Тогда как президент США Дональд Трамп продвигает мирные инициативы, Европа выступает за продолжение войны с тем, чтобы попытаться получить более выгодные переговорные позиции, добавил он. Одновременно с этим Орбан подчеркивает, что Европа действует иррационально, поддерживая Киев, поскольку у последнего нет шанса одержать победу в конфликте с РФ. Европа тратит огромные средства на спонсирование Киева в то время, когда нуждается в них сама, а Украину между тем накрывают коррупционные скандалы, подытоживает венгерский премьер. Переход всей территории ДНР под контроль РФ Орбан считает неминуемым. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, европа, киев, виктор орбан, дональд трамп, сергей лавров, youtube, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Сергей Лавров, YouTube, МИД РФ, МИД
05:43 16.11.2025
 
Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем

Орбан: конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.
"Думаю, что мы очень близки к миру", - заявил Орбан в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube.
По мнению Орбана, для достижения мира коллективному Западу необходимо выработать единую позицию, поскольку в настоящее время между западными странами нет консенсуса по украинскому вопросу. Тогда как президент США Дональд Трамп продвигает мирные инициативы, Европа выступает за продолжение войны с тем, чтобы попытаться получить более выгодные переговорные позиции, добавил он.
Одновременно с этим Орбан подчеркивает, что Европа действует иррационально, поддерживая Киев, поскольку у последнего нет шанса одержать победу в конфликте с РФ. Европа тратит огромные средства на спонсирование Киева в то время, когда нуждается в них сама, а Украину между тем накрывают коррупционные скандалы, подытоживает венгерский премьер.
Переход всей территории ДНР под контроль РФ Орбан считает неминуемым.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАКиевВиктор ОрбанДональд ТрампСергей ЛавровYouTubeМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала