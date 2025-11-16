Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-16T22:39+0300
2025-11-16T23:06+0300
россия
венгрия
закарпатье
украина
владимир путин
виктор орбан
youtube
22:39 16.11.2025 (обновлено: 23:06 16.11.2025)
 
Орбан рассказал, как бы отреагировал на гипотетическое предложение Путина

Орбан заявил, что не принял бы предложение забрать Закарпатье

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что его страна не приняла бы предложение от России забрать Закарпатье у Украины. Такое заявление он сделал в беседе с генеральным директором немецкой медиагруппы Axel Springer, Матиасом Депфнером, на платформе YouTube.
"Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру", — заявил Орбан, отвечая на вопрос ведущего о гипотетическом предложении от президента России Владимира Путина забрать Закарпатье.
Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем
05:43
Депфнер предложил Орбану представить гипотетическую ситуацию, в которой президент США Дональд Трамп решает разделить Европу на зоны влияния — западную и российскую, и спросил, какую позицию заняла бы Венгрия в этом случае.
"Венгрия — часть западной цивилизации. У нас восточное происхождение, <…> но мы принадлежим Западу. Вот где наше место", — ответил Орбан.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт хочет защитить Закарпатье, где живет венгерская община, поскольку транспортировка оружия через эту территорию могла бы сделать её законной военной целью.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа, заявил Орбан
14 ноября, 13:23
 
