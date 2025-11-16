https://1prime.ru/20251116/orban-864589012.html

Орбан рассказал, как бы отреагировал на гипотетическое предложение Путина

Орбан рассказал, как бы отреагировал на гипотетическое предложение Путина - 16.11.2025, ПРАЙМ

Орбан рассказал, как бы отреагировал на гипотетическое предложение Путина

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что его страна не приняла бы предложение от России забрать Закарпатье у Украины. Такое заявление он сделал в... | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T22:39+0300

2025-11-16T22:39+0300

2025-11-16T23:06+0300

россия

венгрия

закарпатье

украина

владимир путин

виктор орбан

youtube

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что его страна не приняла бы предложение от России забрать Закарпатье у Украины. Такое заявление он сделал в беседе с генеральным директором немецкой медиагруппы Axel Springer, Матиасом Депфнером, на платформе YouTube. "Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру", — заявил Орбан, отвечая на вопрос ведущего о гипотетическом предложении от президента России Владимира Путина забрать Закарпатье.Депфнер предложил Орбану представить гипотетическую ситуацию, в которой президент США Дональд Трамп решает разделить Европу на зоны влияния — западную и российскую, и спросил, какую позицию заняла бы Венгрия в этом случае. "Венгрия — часть западной цивилизации. У нас восточное происхождение, <…> но мы принадлежим Западу. Вот где наше место", — ответил Орбан.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт хочет защитить Закарпатье, где живет венгерская община, поскольку транспортировка оружия через эту территорию могла бы сделать её законной военной целью.

https://1prime.ru/20251116/orban-864572171.html

https://1prime.ru/20251114/orban-864535924.html

венгрия

закарпатье

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, закарпатье, украина, владимир путин, виктор орбан, youtube