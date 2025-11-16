https://1prime.ru/20251116/otel--864576666.html
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев в Дубае
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев в Дубае - 16.11.2025, ПРАЙМ
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев в Дубае
Официально признанный самым высоким в мире дубайский отель Ciel Dubai Marina принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National. | 16.11.2025, ПРАЙМ
ДУБАЙ, 16 ноя - ПРАЙМ. Официально признанный самым высоким в мире дубайский отель Ciel Dubai Marina принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National. "Первые гости заселились в Ciel Dubai Marina, самый высокий отель в мире. Высота отеля составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, — 356 метров", - сообщает The National. По данным The National, в Дубае в настоящее время находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая знаменитую гостиницу в форме паруса Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), высота которой со шпилем составляет 321 метр.
