ДУБАЙ, 16 ноя - ПРАЙМ. Официально признанный самым высоким в мире дубайский отель Ciel Dubai Marina принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National. "Первые гости заселились в Ciel Dubai Marina, самый высокий отель в мире. Высота отеля составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, — 356 метров", - сообщает The National. По данным The National, в Дубае в настоящее время находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая знаменитую гостиницу в форме паруса Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), высота которой со шпилем составляет 321 метр.
09:30 16.11.2025
 
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев в Дубае

Самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina принял первых гостей

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Города мира. Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 16 ноя - ПРАЙМ. Официально признанный самым высоким в мире дубайский отель Ciel Dubai Marina принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National.
"Первые гости заселились в Ciel Dubai Marina, самый высокий отель в мире. Высота отеля составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, — 356 метров", - сообщает The National.
По данным The National, в Дубае в настоящее время находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая знаменитую гостиницу в форме паруса Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), высота которой со шпилем составляет 321 метр.
Заголовок открываемого материала