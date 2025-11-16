Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Итальянская торговая палата закрыла проект оплаты товаров в рублях - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251116/palata-864572303.html
Итальянская торговая палата закрыла проект оплаты товаров в рублях
Итальянская торговая палата закрыла проект оплаты товаров в рублях - 16.11.2025, ПРАЙМ
Итальянская торговая палата закрыла проект оплаты товаров в рублях
Итало-российская торговая палата (ИРТП – ред.) для того, чтобы не ставить под удар свои бизнесы в РФ, закрыла проект, позволявший оплачивать итальянские товары... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T05:46+0300
2025-11-16T05:46+0300
экономика
россия
запад
рф
италия
кая каллас
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864572303.jpg?1763261167
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП – ред.) для того, чтобы не ставить под удар свои бизнесы в РФ, закрыла проект, позволявший оплачивать итальянские товары рублями, сообщил в интервью РИА Новости представитель офиса президента ИРТП Альберто Скалси. В середине 2023 года экс-президент ИРТП Фердинандо Пелаццо сообщил РИА Новости, что торговая палата планирует создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях, после чего представители ИРТП могли бы переводить эти деньги в Италию через счета в третьей стране. Он подчеркнул, что цель инициативы состоит не в разрешении нелегальных сделок, а в облегчении торговли разрешенными категориями товаров. "Он (проект оплаты товаров в рублях - ред.) просуществовал несколько недель, в конце апреля 2024 года мы приостановили его работу после получения сообщения от Итальянского комитета по финансовой безопасности. Мы хотели быть уверены, что никто не сможет интерпретировать этот проект как способ обойти санкции, и, конечно, это не было нашей целью", - заявил он. По словам Скалси, решение полностью свернуть проект было также обусловлено введением новых пакетов санкций со стороны Евросоюза, которые во многом осложняли работу этого механизма. "Пакеты санкций были упрочены, и в последующие месяцы стало невозможно использовать этот инструмент, поскольку он больше не соответствовал европейским директивам. Поэтому мы полностью прекратили эксперимент", - добавил он. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
рф
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, рф, италия, кая каллас, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, ИТАЛИЯ, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
05:46 16.11.2025
 
Итальянская торговая палата закрыла проект оплаты товаров в рублях

Торговая палата Италии закрыла проект оплаты товаров в рублях

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП – ред.) для того, чтобы не ставить под удар свои бизнесы в РФ, закрыла проект, позволявший оплачивать итальянские товары рублями, сообщил в интервью РИА Новости представитель офиса президента ИРТП Альберто Скалси.
В середине 2023 года экс-президент ИРТП Фердинандо Пелаццо сообщил РИА Новости, что торговая палата планирует создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях, после чего представители ИРТП могли бы переводить эти деньги в Италию через счета в третьей стране. Он подчеркнул, что цель инициативы состоит не в разрешении нелегальных сделок, а в облегчении торговли разрешенными категориями товаров.
"Он (проект оплаты товаров в рублях - ред.) просуществовал несколько недель, в конце апреля 2024 года мы приостановили его работу после получения сообщения от Итальянского комитета по финансовой безопасности. Мы хотели быть уверены, что никто не сможет интерпретировать этот проект как способ обойти санкции, и, конечно, это не было нашей целью", - заявил он.
По словам Скалси, решение полностью свернуть проект было также обусловлено введением новых пакетов санкций со стороны Евросоюза, которые во многом осложняли работу этого механизма.
"Пакеты санкций были упрочены, и в последующие месяцы стало невозможно использовать этот инструмент, поскольку он больше не соответствовал европейским директивам. Поэтому мы полностью прекратили эксперимент", - добавил он.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДРФИТАЛИЯКая КалласВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала