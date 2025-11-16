https://1prime.ru/20251116/palata-864572303.html

Итальянская торговая палата закрыла проект оплаты товаров в рублях

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Итало-российская торговая палата (ИРТП – ред.) для того, чтобы не ставить под удар свои бизнесы в РФ, закрыла проект, позволявший оплачивать итальянские товары рублями, сообщил в интервью РИА Новости представитель офиса президента ИРТП Альберто Скалси. В середине 2023 года экс-президент ИРТП Фердинандо Пелаццо сообщил РИА Новости, что торговая палата планирует создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях, после чего представители ИРТП могли бы переводить эти деньги в Италию через счета в третьей стране. Он подчеркнул, что цель инициативы состоит не в разрешении нелегальных сделок, а в облегчении торговли разрешенными категориями товаров. "Он (проект оплаты товаров в рублях - ред.) просуществовал несколько недель, в конце апреля 2024 года мы приостановили его работу после получения сообщения от Итальянского комитета по финансовой безопасности. Мы хотели быть уверены, что никто не сможет интерпретировать этот проект как способ обойти санкции, и, конечно, это не было нашей целью", - заявил он. По словам Скалси, решение полностью свернуть проект было также обусловлено введением новых пакетов санкций со стороны Евросоюза, которые во многом осложняли работу этого механизма. "Пакеты санкций были упрочены, и в последующие месяцы стало невозможно использовать этот инструмент, поскольку он больше не соответствовал европейским директивам. Поэтому мы полностью прекратили эксперимент", - добавил он. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

