В ФРГ возмутились из-за планов по продаже "Северного потока — 2"

МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте выразил возмущение по поводу возможной продажи "Северного потока – 2" американскому инвестору Стивену Линчу, об этом он сообщил в разговоре с РБК. "Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией", — заявил он. Конте подчеркнул, что несмотря на заявления о прекращении закупок российских энергоресурсов, Германия все равно продолжает получать их через других посредников, переплачивая при этом значительные суммы. "Германия и Россия могли бы возобновить проект без сложностей. Но власти Германии просто стремятся привлечь иностранного партнера, избегая самостоятельных действий", — отметил депутат. Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры между немецкими и американскими компаниями, Конте заявил, что ему недоступна подобная информация. Американский инвестор Стивен Линч впервые выразил интерес к приобретению газопровода в конце прошлого года. Как сообщала газета The New York Times, Линч полагает, что Европа все же вернется к поставкам газа и России. По сведениям издания, в мае он пытался убедить высокопоставленных немецких чиновников в "смелом плане покупки российского подводного трубопровода".Вице премьер России Александр Новак, комментируя ситуацию, в июне заявил, что правительство ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод.

