https://1prime.ru/20251116/potok-864572498.html
В ФРГ возмутились из-за планов по продаже "Северного потока — 2"
В ФРГ возмутились из-за планов по продаже "Северного потока — 2" - 16.11.2025, ПРАЙМ
В ФРГ возмутились из-за планов по продаже "Северного потока — 2"
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте выразил возмущение по поводу возможной продажи "Северного потока – 2" американскому... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T06:18+0300
2025-11-16T06:18+0300
2025-11-16T06:18+0300
газ
россия
германия
европа
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/83652/71/836527112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e30f5f89f0592e03e1410e2491fc42aa.jpg
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте выразил возмущение по поводу возможной продажи "Северного потока – 2" американскому инвестору Стивену Линчу, об этом он сообщил в разговоре с РБК. "Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией", — заявил он. Конте подчеркнул, что несмотря на заявления о прекращении закупок российских энергоресурсов, Германия все равно продолжает получать их через других посредников, переплачивая при этом значительные суммы. "Германия и Россия могли бы возобновить проект без сложностей. Но власти Германии просто стремятся привлечь иностранного партнера, избегая самостоятельных действий", — отметил депутат. Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры между немецкими и американскими компаниями, Конте заявил, что ему недоступна подобная информация. Американский инвестор Стивен Линч впервые выразил интерес к приобретению газопровода в конце прошлого года. Как сообщала газета The New York Times, Линч полагает, что Европа все же вернется к поставкам газа и России. По сведениям издания, в мае он пытался убедить высокопоставленных немецких чиновников в "смелом плане покупки российского подводного трубопровода".Вице премьер России Александр Новак, комментируя ситуацию, в июне заявил, что правительство ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод.
германия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83652/71/836527112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5fc8e8b1f2bfbe968e7ea4c40d0ac48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, германия, европа, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Северный поток - 2
В ФРГ возмутились из-за планов по продаже "Северного потока — 2"
Депутат от АдГ Конте назвал продажу "Северного потока — 2" инвестору из США безумием
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ
. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте выразил возмущение по поводу возможной продажи "Северного потока – 2" американскому инвестору Стивену Линчу, об этом он сообщил в разговоре
с РБК.
"Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа
, и Германия
в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией", — заявил он.
Конте подчеркнул, что несмотря на заявления о прекращении закупок российских энергоресурсов, Германия все равно продолжает получать их через других посредников, переплачивая при этом значительные суммы.
"Германия и Россия могли бы возобновить проект без сложностей. Но власти Германии просто стремятся привлечь иностранного партнера, избегая самостоятельных действий", — отметил депутат.
Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры между немецкими и американскими компаниями, Конте заявил, что ему недоступна подобная информация.
Американский инвестор Стивен Линч впервые выразил интерес к приобретению газопровода в конце прошлого года. Как сообщала газета The New York Times, Линч полагает, что Европа все же вернется к поставкам газа и России. По сведениям издания, в мае он пытался убедить высокопоставленных немецких чиновников в "смелом плане покупки российского подводного трубопровода".
Вице премьер России Александр Новак
, комментируя ситуацию, в июне заявил, что правительство ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод.