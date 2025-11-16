Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ возмутились из-за планов по продаже "Северного потока — 2" - 16.11.2025
В ФРГ возмутились из-за планов по продаже "Северного потока — 2"
В ФРГ возмутились из-за планов по продаже "Северного потока — 2"
газ
россия
германия
европа
северный поток - 2
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте выразил возмущение по поводу возможной продажи "Северного потока – 2" американскому инвестору Стивену Линчу, об этом он сообщил в разговоре с РБК. "Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией", — заявил он. Конте подчеркнул, что несмотря на заявления о прекращении закупок российских энергоресурсов, Германия все равно продолжает получать их через других посредников, переплачивая при этом значительные суммы. "Германия и Россия могли бы возобновить проект без сложностей. Но власти Германии просто стремятся привлечь иностранного партнера, избегая самостоятельных действий", — отметил депутат. Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры между немецкими и американскими компаниями, Конте заявил, что ему недоступна подобная информация. Американский инвестор Стивен Линч впервые выразил интерес к приобретению газопровода в конце прошлого года. Как сообщала газета The New York Times, Линч полагает, что Европа все же вернется к поставкам газа и России. По сведениям издания, в мае он пытался убедить высокопоставленных немецких чиновников в "смелом плане покупки российского подводного трубопровода".Вице премьер России Александр Новак, комментируя ситуацию, в июне заявил, что правительство ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод.
газ, россия, германия, европа, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Северный поток - 2
06:18 16.11.2025
 
В ФРГ возмутились из-за планов по продаже "Северного потока — 2"

Депутат от АдГ Конте назвал продажу "Северного потока — 2" инвестору из США безумием

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкГазовые объекты в Германии
Газовые объекты в Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте выразил возмущение по поводу возможной продажи "Северного потока – 2" американскому инвестору Стивену Линчу, об этом он сообщил в разговоре с РБК.
"Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией", — заявил он.
Конте подчеркнул, что несмотря на заявления о прекращении закупок российских энергоресурсов, Германия все равно продолжает получать их через других посредников, переплачивая при этом значительные суммы.
"Германия и Россия могли бы возобновить проект без сложностей. Но власти Германии просто стремятся привлечь иностранного партнера, избегая самостоятельных действий", — отметил депутат.
Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры между немецкими и американскими компаниями, Конте заявил, что ему недоступна подобная информация.
Американский инвестор Стивен Линч впервые выразил интерес к приобретению газопровода в конце прошлого года. Как сообщала газета The New York Times, Линч полагает, что Европа все же вернется к поставкам газа и России. По сведениям издания, в мае он пытался убедить высокопоставленных немецких чиновников в "смелом плане покупки российского подводного трубопровода".
Вице премьер России Александр Новак, комментируя ситуацию, в июне заявил, что правительство ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод.
 
ГазРОССИЯГЕРМАНИЯЕВРОПАСеверный поток - 2
 
 
