Правительство профинансирует на работу комплекса "Новый Херсонес"

Правительство профинансирует на работу комплекса "Новый Херсонес"

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит 700 миллионов рублей на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщили в правительстве РФ. "Порядка 700 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Распоряжение об этом подписано", - заявили в кабмине. Эти средства позволят профинансировать расходы комплекса в 2025 году, в том числе связанные с обеспечением деятельности, подготовкой и созданием новых экспозиций, обеспечением безопасности, уточнили в правительстве. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" был возведён в Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина. Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвящённые христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы.

