Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокурор объяснил, почему Дудь* не указывал плашку иноагента - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251116/prokuror-864571958.html
Прокурор объяснил, почему Дудь* не указывал плашку иноагента
Прокурор объяснил, почему Дудь* не указывал плашку иноагента - 16.11.2025, ПРАЙМ
Прокурор объяснил, почему Дудь* не указывал плашку иноагента
Прокурор на заседании суда заявил, что блогер Юрий Дудь* (признан в РФ иноагентом) не указывал в публикациях пометку о включении его в реестр иностранных... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T04:12+0300
2025-11-16T04:25+0300
общество
россия
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864571958.jpg?1763256327
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Прокурор на заседании суда заявил, что блогер Юрий Дудь* (признан в РФ иноагентом) не указывал в публикациях пометку о включении его в реестр иностранных агентов из-за несогласия с политикой РФ и неприязни к Вооруженным силам страны, передает корреспондент РИА Новости. "Дудь*, будучи несогласным на протяжении длительного времени с основными направлениями внутренней и внешней политики Российской Федерации, в том числе в области обороны, испытывая в связи с этим неприязнь к деятельности президента РФ и Вооруженных сил… действуя умышленно, допустил распространение материалов в интернет-мессенджере без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом или касаются его деятельности", - сказал прокурор. Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы 14 ноября заочно приговорил Дудя* к 1 году и 11 месяцам колонии общего режима. Ранее в ходе прений сторон обвинение попросило приговорить блогера к такому наказанию. Адвокат Дудя*, отметив, что "формально в действиях есть состав преступления", тем не менее, настаивал на прекращении дела по малозначительности. По данным следствия, Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом. В деле речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей. Блогеру грозило до двух лет лишения свободы. Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, москва
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА
04:12 16.11.2025 (обновлено: 04:25 16.11.2025)
 
Прокурор объяснил, почему Дудь* не указывал плашку иноагента

Прокурор: Дудь не указывал в публикациях пометку о включении в иноагенты

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Прокурор на заседании суда заявил, что блогер Юрий Дудь* (признан в РФ иноагентом) не указывал в публикациях пометку о включении его в реестр иностранных агентов из-за несогласия с политикой РФ и неприязни к Вооруженным силам страны, передает корреспондент РИА Новости.
"Дудь*, будучи несогласным на протяжении длительного времени с основными направлениями внутренней и внешней политики Российской Федерации, в том числе в области обороны, испытывая в связи с этим неприязнь к деятельности президента РФ и Вооруженных сил… действуя умышленно, допустил распространение материалов в интернет-мессенджере без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом или касаются его деятельности", - сказал прокурор.
Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы 14 ноября заочно приговорил Дудя* к 1 году и 11 месяцам колонии общего режима.
Ранее в ходе прений сторон обвинение попросило приговорить блогера к такому наказанию. Адвокат Дудя*, отметив, что "формально в действиях есть состав преступления", тем не менее, настаивал на прекращении дела по малозначительности.
По данным следствия, Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом. В деле речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей. Блогеру грозило до двух лет лишения свободы.
Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
ОбществоРОССИЯРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала