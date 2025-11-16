https://1prime.ru/20251116/prokuror-864571958.html

Прокурор объяснил, почему Дудь* не указывал плашку иноагента

2025-11-16T04:12+0300

2025-11-16T04:12+0300

2025-11-16T04:25+0300

общество

россия

рф

москва

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Прокурор на заседании суда заявил, что блогер Юрий Дудь* (признан в РФ иноагентом) не указывал в публикациях пометку о включении его в реестр иностранных агентов из-за несогласия с политикой РФ и неприязни к Вооруженным силам страны, передает корреспондент РИА Новости. "Дудь*, будучи несогласным на протяжении длительного времени с основными направлениями внутренней и внешней политики Российской Федерации, в том числе в области обороны, испытывая в связи с этим неприязнь к деятельности президента РФ и Вооруженных сил… действуя умышленно, допустил распространение материалов в интернет-мессенджере без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом или касаются его деятельности", - сказал прокурор. Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы 14 ноября заочно приговорил Дудя* к 1 году и 11 месяцам колонии общего режима. Ранее в ходе прений сторон обвинение попросило приговорить блогера к такому наказанию. Адвокат Дудя*, отметив, что "формально в действиях есть состав преступления", тем не менее, настаивал на прекращении дела по малозначительности. По данным следствия, Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом. В деле речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей. Блогеру грозило до двух лет лишения свободы. Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

