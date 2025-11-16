Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин примет участие в закладке ледокола - 16.11.2025
Путин примет участие в закладке ледокола
2025-11-16T13:42+0300
2025-11-16T13:42+0300
политика
россия
москва
владимир путин
шос
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет серию международных встреч и примет участие в закладке нового ледокола, сообщает телеканал "Россия 1". О рабочих планах президента на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". По данным телеканала, у Путина запланирована серия международных встреч - на следующей неделе в Москву приедут главы Совета правительств государств ШОС. Кроме того, как сообщает "Россия 1", президент по телемосту будет участвовать в закладке нового ледокола. Также Путин на предстоящей неделе примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Есть в графике президента и совещание с членами Совета безопасности России.Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие будет приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
россия, москва, владимир путин, шос
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ШОС
13:42 16.11.2025
 
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет серию международных встреч и примет участие в закладке нового ледокола, сообщает телеканал "Россия 1".
О рабочих планах президента на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
По данным телеканала, у Путина запланирована серия международных встреч - на следующей неделе в Москву приедут главы Совета правительств государств ШОС.
Кроме того, как сообщает "Россия 1", президент по телемосту будет участвовать в закладке нового ледокола.
Также Путин на предстоящей неделе примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Есть в графике президента и совещание с членами Совета безопасности России.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие будет приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Президент России Владимир Путин
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
14 ноября, 19:28
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинШОС
 
 
Заголовок открываемого материала