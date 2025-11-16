https://1prime.ru/20251116/putin--864580108.html

Путин примет участие в закладке ледокола

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет серию международных встреч и примет участие в закладке нового ледокола, сообщает телеканал "Россия 1". О рабочих планах президента на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". По данным телеканала, у Путина запланирована серия международных встреч - на следующей неделе в Москву приедут главы Совета правительств государств ШОС. Кроме того, как сообщает "Россия 1", президент по телемосту будет участвовать в закладке нового ледокола. Также Путин на предстоящей неделе примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Есть в графике президента и совещание с членами Совета безопасности России.Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие будет приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.

