Путин пообщался с главой Роснефти

2025-11-16 Президент России Владимир Путин на неделе отдельно пообщался с главой Роснефти Игорем Сечиным.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на неделе отдельно пообщался с главой Роснефти Игорем Сечиным. Разговор Путина с Сечиным состоялся в среду в Кремле во время официальных мероприятий в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Кадры беседы приводит программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в Кремле в среду. Глава Роснефти наряду с другими представителями бизнеса РФ и Казахстана участвовал в переговорах в составе делегаций.

