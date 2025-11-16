Путин пообщался с главой Роснефти

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-16T13:59+0300
2025-11-16T13:59+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на неделе отдельно пообщался с главой Роснефти Игорем Сечиным. Разговор Путина с Сечиным состоялся в среду в Кремле во время официальных мероприятий в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Кадры беседы приводит программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в Кремле в среду. Глава Роснефти наряду с другими представителями бизнеса РФ и Казахстана участвовал в переговорах в составе делегаций.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на неделе отдельно пообщался с главой Роснефти Игорем Сечиным.
Разговор Путина с Сечиным состоялся в среду в Кремле во время официальных мероприятий в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Кадры беседы приводит программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в Кремле в среду. Глава Роснефти наряду с другими представителями бизнеса РФ и Казахстана участвовал в переговорах в составе делегаций.
Заголовок открываемого материала