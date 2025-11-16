https://1prime.ru/20251116/redkozemy-864500256.html

Власть взялась за редкоземельные металлы всерьез. К чему готовиться

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить "дорожную карту" долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов до 1 декабря. Состояние отрасли в миреРедкоземы все более востребованы промышленностью во всем мире, но безусловное лидерство в их добыче остается за Китаем. Редкоземельные элементы (РЗЭ) — это группа из 17 элементов, которые используются в таких областях, как чистая энергетика, высокие технологии и оборонная промышленность. Хотя в целом РЗЭ нередко встречаются в природе, месторождения с высокой концентрацией, пригодные для разработки, найти не так-то просто. РЗЭ обладают уникальными химическими, оптическими, электрическими, магнитными и металлургическими свойствами. Поскольку эти металлы встречаются в руде вместе, и их свойства схожи, разделение на оксиды является технически сложной задачей.Редкоземельные руды встречаются в основном в виде двух типов руд — бастназита и монацита. Месторождения бастназита в Китае и США составляют наибольшую долю мировых запасов РЗЭ. Месторождения монацита в Австралии, Бразилии, Китае, Индии, Малайзии, Южной Африке, Шри-Ланке, Таиланде и США образуют второй по величине сегмент. Монацитовая руда часто содержит более высокую концентрацию радиоактивного тория и, следовательно, нуждается в дополнительной переработке. При этом монацитовые рудные тела, как правило, отличаются большей концентрацией тяжелых редкоземельных элементов.Согласно данным Геологической службы США, мировые запасы РЗЭ составляют около 90 млн т и представлены в основном в 5 странах: Китае (44 млн т), Бразилии (21 млн т), Индии (6,9 млн т), Австралии (5,7 млн т) и России (3,8 млн тонн).В промышленности РЗЭ получают восстановлением соответствующих оксидов. Оксиды редкоземельных элементов (ОРЗЭ) обычно делятся на две категории — легкие и тяжелые REO. Легкие ОРЗЭ встречаются в природе в более высокой концентрации и менее дефицитны. Примеры легких ОРЗЭ — церий, лантан и неодим, в то время как тяжелые ОРЗЭ включают европий, тербий и диспрозий.По мнению отраслевых экспертов, на Китай приходится около 80% запасов тяжелых металлов. При этом Поднебесная — лидер в производстве разделенных оксидов трехвалентного железа, тогда как производители из других стран, например, австралийская Lynas, начали выпускать такие оксиды совсем недавно: в первом полугодии 2025 года.За последнее десятилетие область применения редкоземельных металлов значительно расширилась благодаря использованию их в микроэлектронике нового поколения, технологиях экологически чистой энергетики, высоких технологиях и оборонной промышленности. Заменители доступны, но, как правило, гораздо менее эффективны.Все больше редкоземов требуется для производства постоянных магнитов: среди них легкие редкоземельные элементы неодим (Nd) и празеодим (Pr), (обычно в соотношении 75/25), а также тяжелые редкоземельные элементы диспрозий (Dy) и тербий (Tb). Постоянные магниты используются в области экологически чистой энергетики, производства электромобилей и ветряных турбин, а также в зарождающихся технологиях, таких как создание человекоподобных роботов и развитие ИИ.По данным Argus, общий спрос на редкоземельные металлы в 2024 году оценивался в ~211,5 тыс. тонн. При этом на магнитные вещества (Nd, Pr, Dy и Tb) приходилось примерно 40% спроса в натуральном выражении, а наиболее востебованными оказались церий и лантан.Производство и переработка РЗЭ – дорогостоящий и вредный для экологии процесс. На долю Китая приходится 90% всего производства оксидов редкоземельных элементов (NdPr), около 100% производства оксидов тяжелых редкоземельных элементов (Dy и Tb), 91% металлизации редкоземельных элементов и 89% производства редкоземельных магнитов.По данным Геологической службы США, в 2024 году на долю Китая приходилось 49% мировых запасов РЗО, в то время как 70% мирового производства РЗЭ (без разделения) производится в Китае. При этом в Китае сосредоточено более 90% мировых мощностей по переработке редкоземельного концентрата или карбоната в материалы, которые могут быть использованы производителями. Сейчас Китай перерабатывает около 250 тыс. тонн редкоземов в год, а это значит, что другим странам потребуются долгие годы на то, чтобы наверстать упущенное, построив достаточное количество перерабатывающих и разделительных заводов.Положение РоссииРоссия обладает колоссальными, но неосвоенными запасами РЗМ. По данным Минприроды РФ на 2025 год, общие запасы 15 из 17 редкоземельных металлов (РЗМ) в России составляют 28,5 млн тонн. Основные месторождения – Ловозерское (Мурманская область), Томторское (Якутия), Чуктуконское (Красноярский край).Благодаря "дорожной карте", которая должна быть утверждена до 1 декабря, в выигрыше окажется крупный горнодобывающий сектор, занимающийся разведкой и добычей. Стимулирование внутреннего спроса и ревизия цепочек поставок, заложенные в инициативе, откроют для них новые рынки и точки роста.Также от этого выигрывает высокотехнологичный промышленный комплекс. Стабильные внутренние поставки сырья — ключевой фактор для развития отечественных производителей в области электроники, автомобилестроения и, что особенно важно, оборонно-промышленного комплекса. Это напрямую усилит их суверенитет и снизит импортную зависимость.Для государства в целом это поможет в создание замкнутого цикла производства — от руды до готовой продукции, что позволит не только закрыть внутренние потребности, но и заявить о себе как о новом экспортере на рынке, который сегодня практически монополизирован Китаем. В долгосрочной перспективе ключевым бенефициаром реализации "дорожной карты" видится госкорпорация "Росатом". Ее уникальные компетенции в области радиохимии, опыт управления проектами полного цикла и масштабные инвестиционные возможности делают "Росатом" естественным интегратором и технологическим лидером в создании новой редкоземельной отрасли России.Что касается технологий, то Россия обладает собственной научно-промышленной базой для создания полного цикла производства редкоземельных металлов — от добычи до глубокой переработки. Однако ключевой вызов лежит не в добыче руды, а в сложных и затратных процессах обогащения и разделения концентратов, где сегодня доминирует Китай.Автор - Аналитик УК "Первая" Иван Кузнецов

2025

