Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в сентябре сократила импорт пива из ЕС до минимума за десять лет - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251116/rossija-864572418.html
Россия в сентябре сократила импорт пива из ЕС до минимума за десять лет
Россия в сентябре сократила импорт пива из ЕС до минимума за десять лет - 16.11.2025, ПРАЙМ
Россия в сентябре сократила импорт пива из ЕС до минимума за десять лет
Россия в сентябре сократила импорт пива из Евросоюза до минимума с начала 2015 года - всего 3 тысячи тонн, следует из данных Евростата, которые изучило РИА... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T06:16+0300
2025-11-16T06:23+0300
экономика
россия
мировая экономика
германия
латвия
чехия
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864572418.jpg?1763263393
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре сократила импорт пива из Евросоюза до минимума с начала 2015 года - всего 3 тысячи тонн, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, в начале осени российские компании ввезли из ЕС 3 тысячи тонн пива, что вдвое меньше импорта месяцем ранее. Это стало минимальными закупками с января 2015 года, когда они составили всего 2,8 тысячи тонн. Лидером по поставкам пенного напитка в Россию в сентябре стала Германия, даже несмотря на снижение продаж на российский рынок на треть - до 640 тонн. Второе место заняла Латвия, экспорт которой сократился вдвое в месячном выражении и составил 622 тонны. Тройку замкнула Чехия, которая еще месяцем ранее была главным поставщиком, однако в сентябре ее продажи сократились в 3,6 раза и составили 555 тонн. Всего Россия за девять месяцев текущего года снизила импорт пива из стран ЕС более чем в четыре раза, ввезя всего 47,1 тысячи тонн алкогольного напитка.
германия
латвия
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, германия, латвия, чехия, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЛАТВИЯ, ЧЕХИЯ, ЕС
06:16 16.11.2025 (обновлено: 06:23 16.11.2025)
 
Россия в сентябре сократила импорт пива из ЕС до минимума за десять лет

Россия в сентябре сократила импорт пива из ЕС до минимума с начала 2015 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре сократила импорт пива из Евросоюза до минимума с начала 2015 года - всего 3 тысячи тонн, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, в начале осени российские компании ввезли из ЕС 3 тысячи тонн пива, что вдвое меньше импорта месяцем ранее. Это стало минимальными закупками с января 2015 года, когда они составили всего 2,8 тысячи тонн.
Лидером по поставкам пенного напитка в Россию в сентябре стала Германия, даже несмотря на снижение продаж на российский рынок на треть - до 640 тонн. Второе место заняла Латвия, экспорт которой сократился вдвое в месячном выражении и составил 622 тонны.
Тройку замкнула Чехия, которая еще месяцем ранее была главным поставщиком, однако в сентябре ее продажи сократились в 3,6 раза и составили 555 тонн.
Всего Россия за девять месяцев текущего года снизила импорт пива из стран ЕС более чем в четыре раза, ввезя всего 47,1 тысячи тонн алкогольного напитка.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаГЕРМАНИЯЛАТВИЯЧЕХИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала