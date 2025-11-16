https://1prime.ru/20251116/rossija-864572418.html

Россия в сентябре сократила импорт пива из ЕС до минимума за десять лет

Россия в сентябре сократила импорт пива из ЕС до минимума за десять лет

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре сократила импорт пива из Евросоюза до минимума с начала 2015 года - всего 3 тысячи тонн, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, в начале осени российские компании ввезли из ЕС 3 тысячи тонн пива, что вдвое меньше импорта месяцем ранее. Это стало минимальными закупками с января 2015 года, когда они составили всего 2,8 тысячи тонн. Лидером по поставкам пенного напитка в Россию в сентябре стала Германия, даже несмотря на снижение продаж на российский рынок на треть - до 640 тонн. Второе место заняла Латвия, экспорт которой сократился вдвое в месячном выражении и составил 622 тонны. Тройку замкнула Чехия, которая еще месяцем ранее была главным поставщиком, однако в сентябре ее продажи сократились в 3,6 раза и составили 555 тонн. Всего Россия за девять месяцев текущего года снизила импорт пива из стран ЕС более чем в четыре раза, ввезя всего 47,1 тысячи тонн алкогольного напитка.

