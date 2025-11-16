https://1prime.ru/20251116/sakhalin-864578075.html

На Сахалине задержали рейс во Владивосток на более суток

На Сахалине задержали рейс во Владивосток на более суток - 16.11.2025, ПРАЙМ

На Сахалине задержали рейс во Владивосток на более суток

Авиарейс Южно-Сахалинск – Владивосток задержан с 15 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T10:49+0300

2025-11-16T10:49+0300

2025-11-16T10:49+0300

происшествия

бизнес

россия

южно-сахалинск

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864577923_0:534:5314:3523_1920x0_80_0_0_a31c03131942a4a94c83d70b148cac2a.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Авиарейс Южно-Сахалинск – Владивосток задержан с 15 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "В аэропорту Южно-Сахалинск по техническим причинам задержан вылет рейса во Владивосток авиакомпании "Сибирь", запланированный на 15 ноября в 19.15 (11.15 мск). Вылет перенесен на 17 ноября в 10.00 (2.00 мск)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По информации перевозчика, пассажирам задержанного рейса предоставлены обязательные услуги, жалоб от них не поступало. Соблюдение прав пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Владивосток контролирует Сахалинская транспортная прокуратура.

https://1prime.ru/20250918/sboy-862417071.html

южно-сахалинск

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южно-сахалинск, владивосток