На Сахалине задержали рейс во Владивосток на более суток
На Сахалине задержали рейс во Владивосток на более суток
2025-11-16T10:49+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Авиарейс Южно-Сахалинск – Владивосток задержан с 15 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "В аэропорту Южно-Сахалинск по техническим причинам задержан вылет рейса во Владивосток авиакомпании "Сибирь", запланированный на 15 ноября в 19.15 (11.15 мск). Вылет перенесен на 17 ноября в 10.00 (2.00 мск)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По информации перевозчика, пассажирам задержанного рейса предоставлены обязательные услуги, жалоб от них не поступало. Соблюдение прав пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Владивосток контролирует Сахалинская транспортная прокуратура.
