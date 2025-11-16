Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Сахалине задержали рейс во Владивосток на более суток - 16.11.2025
На Сахалине задержали рейс во Владивосток на более суток
На Сахалине задержали рейс во Владивосток на более суток
Авиарейс Южно-Сахалинск – Владивосток задержан с 15 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. | 16.11.2025, ПРАЙМ
происшествия
бизнес
россия
южно-сахалинск
владивосток
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Авиарейс Южно-Сахалинск – Владивосток задержан с 15 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "В аэропорту Южно-Сахалинск по техническим причинам задержан вылет рейса во Владивосток авиакомпании "Сибирь", запланированный на 15 ноября в 19.15 (11.15 мск). Вылет перенесен на 17 ноября в 10.00 (2.00 мск)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По информации перевозчика, пассажирам задержанного рейса предоставлены обязательные услуги, жалоб от них не поступало. Соблюдение прав пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Владивосток контролирует Сахалинская транспортная прокуратура.
южно-сахалинск
владивосток
1920
1920
true
бизнес, россия, южно-сахалинск, владивосток
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Владивосток
10:49 16.11.2025
 
На Сахалине задержали рейс во Владивосток на более суток

Пассажиры авиакомпании Сибирь более суток не могут вылететь во Владивосток

© РИА Новости . В.Титов | Перейти в медиабанкАэропорт Южно-Сахалинска
Аэропорт Южно-Сахалинска - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Аэропорт Южно-Сахалинска. Архивное фото
© РИА Новости . В.Титов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Авиарейс Южно-Сахалинск – Владивосток задержан с 15 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Южно-Сахалинск по техническим причинам задержан вылет рейса во Владивосток авиакомпании "Сибирь", запланированный на 15 ноября в 19.15 (11.15 мск). Вылет перенесен на 17 ноября в 10.00 (2.00 мск)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации перевозчика, пассажирам задержанного рейса предоставлены обязательные услуги, жалоб от них не поступало. Соблюдение прав пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Владивосток контролирует Сахалинская транспортная прокуратура.
В работе систем "КрасАвиа" произошел сбой
18 сентября, 08:58
В работе систем "КрасАвиа" произошел сбой
18 сентября, 08:58
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯЮжно-СахалинскВладивосток
 
 
