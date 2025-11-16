Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Саксонии выступил за поставки энергоносителей из России - 16.11.2025
Премьер Саксонии выступил за поставки энергоносителей из России
2025-11-16T14:24+0300
2025-11-16T14:24+0300
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за возобновление поставок энергоносителей из России в случае установления режима прекращения огня на Украине. "Энергетическая политика Германии ведет к деиндустриализации… Мы отказались от своего конкурентного преимущества – низких цен на энергоносители. Мы заинтересованы в возобновлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня", - сказал Кречмер в интервью медиагруппе Funke. Кречмер отметил также, что позиция немецких властей о полном отказе от сотрудничества с Россией была ошибочна. По его мнению, в долгосрочной перспективе Москва снова должна стать торговым партнером Берлина. Ранее исследование института экономики Германии (IW) выявило, что около половины (41%) компаний в сфере промышленности в Германии планируют сократить штат сотрудников в 2026 году, а увеличить количество работников собирается лишь 15%. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
14:24 16.11.2025
 
Премьер Саксонии выступил за поставки энергоносителей из России

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Емкости для хранения сжиженного газа
Емкости для хранения сжиженного газа
Емкости для хранения сжиженного газа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за возобновление поставок энергоносителей из России в случае установления режима прекращения огня на Украине.
"Энергетическая политика Германии ведет к деиндустриализации… Мы отказались от своего конкурентного преимущества – низких цен на энергоносители. Мы заинтересованы в возобновлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня", - сказал Кречмер в интервью медиагруппе Funke.
Кречмер отметил также, что позиция немецких властей о полном отказе от сотрудничества с Россией была ошибочна. По его мнению, в долгосрочной перспективе Москва снова должна стать торговым партнером Берлина.
Ранее исследование института экономики Германии (IW) выявило, что около половины (41%) компаний в сфере промышленности в Германии планируют сократить штат сотрудников в 2026 году, а увеличить количество работников собирается лишь 15%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дмитрий Песков
Песков рассказал, почему Венгрия заинтересована в энергоносителях из России
28 октября, 13:03
 
