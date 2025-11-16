Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Налоговая снова заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251116/scheta-864571871.html
Налоговая снова заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева
Налоговая снова заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева - 16.11.2025, ПРАЙМ
Налоговая снова заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева
Налоговая снова заблокировала счета компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, следует из данных сервиса... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T03:39+0300
2025-11-16T03:39+0300
бизнес
финансы
россия
рф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864571871.jpg?1763253585
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Налоговая снова заблокировала счета компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. В октябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов "Контур.Фокус" сообщало, что счета ООО "Диафильм" заблокировала Федеральная налоговая служба РФ. Сукачеву и Харатьяну принадлежит по 40% компании, еще 20% - Анастасии Жидковой. Согласно данным "БИР-Аналитик", в сентябре 2025 года налоговая вновь вынесла решение о приостановке операций по счетам компании по причине "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Кроме того, приставы с октября пытаются взыскать с компании штраф органа пенсионного фонда в 1 тысячу рублей. Компания значится действующей, а основной вид ее деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, рф, фнс россии
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, РФ, ФНС России
03:39 16.11.2025
 
Налоговая снова заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева

Налоговая снова заблокировала счета «Диафильма» Харатьяна и Сукачева

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Налоговая снова заблокировала счета компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В октябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов "Контур.Фокус" сообщало, что счета ООО "Диафильм" заблокировала Федеральная налоговая служба РФ. Сукачеву и Харатьяну принадлежит по 40% компании, еще 20% - Анастасии Жидковой.
Согласно данным "БИР-Аналитик", в сентябре 2025 года налоговая вновь вынесла решение о приостановке операций по счетам компании по причине "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
Кроме того, приставы с октября пытаются взыскать с компании штраф органа пенсионного фонда в 1 тысячу рублей.
Компания значится действующей, а основной вид ее деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
 
БизнесФинансыРОССИЯРФФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала