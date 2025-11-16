https://1prime.ru/20251116/scheta-864571871.html
Налоговая снова заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Налоговая снова заблокировала счета компании "Диафильм", которая принадлежит известным артистам Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В октябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов "Контур.Фокус" сообщало, что счета ООО "Диафильм" заблокировала Федеральная налоговая служба РФ. Сукачеву и Харатьяну принадлежит по 40% компании, еще 20% - Анастасии Жидковой.
Согласно данным "БИР-Аналитик", в сентябре 2025 года налоговая вновь вынесла решение о приостановке операций по счетам компании по причине "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
Кроме того, приставы с октября пытаются взыскать с компании штраф органа пенсионного фонда в 1 тысячу рублей.
Компания значится действующей, а основной вид ее деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
