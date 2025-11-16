https://1prime.ru/20251116/skandal-864586699.html

На Украине сделали новое заявление по коррупционному скандалу

2025-11-16T20:26+0300

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Украинский предприниматель Игорь Коломойский* на судебном заседании выразил сомнения в том, что Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского, мог разработать коррупционную схему, связанную с "откатами" на сумму 100 миллионов долларов, сообщает Страна.ua. "Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт", - утверждает Коломойский*.Коломойский предположил, что Миндич мог покинуть Украину из-за опасений, что настоящие создатели схемы могут его устранить, чтобы "спрятать концы в воду". Ранее украинские издания сообщили, что находящийся в СИЗО Коломойский* мог информировать НАБУ в крупном деле о коррупции в энергетическом секторе. В течение нескольких недель до публичного раскрытия деталей Коломойский* часто посещал допросы в НАБУ и заявлял своим знакомым, что скоро настанет конец Зеленскому. В мае 2024 года Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения Коломойскому* в организации заказного убийства в 2003 году директора юридической компании за несоблюдение требований об аннулировании решения акционеров общества. Согласно ранее опубликованной информации от "Страна.ua", жертвой нападения стал адвокат Сергей Карпенко. Впоследствии суд исключил возможность внесения залога для освобождения Коломойского* из СИЗО, где он находится с сентября 2023 года по обвинениям в нескольких делах. Коррупционный скандал В понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна. По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины. В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева. Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева. Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

