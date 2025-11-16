https://1prime.ru/20251116/sovetnik-864571129.html

Советник офиса Зеленского назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики

2025-11-16T00:27+0300

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя коррупционный скандал в энергетике на Украине, назвал коррупцию неотъемлемой частью современной экономики. "Коррупция - неотъемлемая часть современной экономики", - заявил Подоляк, его слова приводит украинское издание "Страна.ua". По словам Подоляка, такие кейсы возникают в демократических системах. Ранее британская газета Financial Times написала, что энергетический коррупционный скандал на Украине, который стал крупнейшим за годы, дестабилизировал киевский режим. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

