"Начали замыкать кольцо". В США рассказали Зеленскому плохие новости
Журналист Хэннингсен: Вашингтон начал замыкать кольцо вокруг Зеленского
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Журналист Патрик Хэннингсен в интервью для YouTube-канала Рэйчел Блевинс выразил мнение, что коррупционный скандал на Украине является стратегическим шагом США против Владимира Зеленского.
"Для меня стало шоком то, что инициатива исходит от НАБУ, потому что это говорит о том, что США начинают "замыкать кольцо" вокруг Зеленского. Он больше не находится под полной защитой", — отметил он.
По словам Хэннингсена, этот скандал может негативно сказаться на репутации Зеленского именно тогда, когда он будет обращаться за поддержкой в Европе и США.
Специальная операция НАБУ
10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.