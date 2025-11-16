https://1prime.ru/20251116/ssha-864585177.html
Конгрессмен обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X
Конгрессмен обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X - 16.11.2025, ПРАЙМ
Конгрессмен обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X
Официальный представитель американского конгрессмена Брэда Шермана, ранее замеченного за просмотром эротических фотографий в соцсети Х прямо на борту самолета,... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T18:52+0300
2025-11-16T18:52+0300
2025-11-16T18:52+0300
технологии
общество
сша
дональд трамп
twitter
new york post
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_0:59:807:513_1920x0_80_0_0_ff3f1e11fae3d30e6e7399730bda656d.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель американского конгрессмена Брэда Шермана, ранее замеченного за просмотром эротических фотографий в соцсети Х прямо на борту самолета, заявил, что они случайно попались ему в ленте рекомендаций, и обвинил в сложившейся ситуации предпринимателя Илона Маска, "испортившего алгоритмы" соцсети. Ранее в соцсети Х были опубликованы снимки Шермана из самолета, где он сидел с планшетом, на котором листал различные фотографии полуобнаженных девушек в соцсети. Эта новость привлекла внимание общественности, в том числе сына президента США Дональда Трампа-младшего. "Это было не более чем прокрутка ленты Twitter (старое название Х - ред.), и, к сожалению, Илон Маск испортил алгоритм Twitter, чтобы предоставлять людям контент, о котором они не просили и на который не подписывались", - заявил представитель 71-летнего законодателя в ответ на запрос издания New York Post.
https://1prime.ru/20250918/mask-862432428.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_23:0:784:571_1920x0_80_0_0_a19d262247926f0ba29d527c3c368184.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , сша, дональд трамп, twitter, new york post, в мире
Технологии, Общество , США, Дональд Трамп, Twitter, New York Post, В мире
Конгрессмен обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X
Конгрессмен США Шерман обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X