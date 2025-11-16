Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгрессмен обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X - 16.11.2025, ПРАЙМ
Конгрессмен обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X
Конгрессмен обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X - 16.11.2025, ПРАЙМ
Конгрессмен обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X
Официальный представитель американского конгрессмена Брэда Шермана, ранее замеченного за просмотром эротических фотографий в соцсети Х прямо на борту самолета,... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T18:52+0300
2025-11-16T18:52+0300
технологии
общество
сша
дональд трамп
twitter
new york post
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_0:59:807:513_1920x0_80_0_0_ff3f1e11fae3d30e6e7399730bda656d.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель американского конгрессмена Брэда Шермана, ранее замеченного за просмотром эротических фотографий в соцсети Х прямо на борту самолета, заявил, что они случайно попались ему в ленте рекомендаций, и обвинил в сложившейся ситуации предпринимателя Илона Маска, "испортившего алгоритмы" соцсети. Ранее в соцсети Х были опубликованы снимки Шермана из самолета, где он сидел с планшетом, на котором листал различные фотографии полуобнаженных девушек в соцсети. Эта новость привлекла внимание общественности, в том числе сына президента США Дональда Трампа-младшего. "Это было не более чем прокрутка ленты Twitter (старое название Х - ред.), и, к сожалению, Илон Маск испортил алгоритм Twitter, чтобы предоставлять людям контент, о котором они не просили и на который не подписывались", - заявил представитель 71-летнего законодателя в ответ на запрос издания New York Post.
сша
технологии, общество , сша, дональд трамп, twitter, new york post, в мире
Технологии, Общество , США, Дональд Трамп, Twitter, New York Post, В мире
18:52 16.11.2025
 
Конгрессмен обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X

Конгрессмен США Шерман обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПредприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель американского конгрессмена Брэда Шермана, ранее замеченного за просмотром эротических фотографий в соцсети Х прямо на борту самолета, заявил, что они случайно попались ему в ленте рекомендаций, и обвинил в сложившейся ситуации предпринимателя Илона Маска, "испортившего алгоритмы" соцсети.
Ранее в соцсети Х были опубликованы снимки Шермана из самолета, где он сидел с планшетом, на котором листал различные фотографии полуобнаженных девушек в соцсети. Эта новость привлекла внимание общественности, в том числе сына президента США Дональда Трампа-младшего.
"Это было не более чем прокрутка ленты Twitter (старое название Х - ред.), и, к сожалению, Илон Маск испортил алгоритм Twitter, чтобы предоставлять людям контент, о котором они не просили и на который не подписывались", - заявил представитель 71-летнего законодателя в ответ на запрос издания New York Post.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
WSJ: несколько менеджеров xAI уволились из-за конфликта с советниками Маска
ТехнологииОбществоСШАДональд ТрампTwitterNew York PostВ мире
 
 
