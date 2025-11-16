https://1prime.ru/20251116/ssha-864585177.html

Конгрессмен обвинил Маска в появлении эротики в его ленте в X

2025-11-16T18:52+0300

технологии

общество

сша

дональд трамп

twitter

new york post

в мире

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель американского конгрессмена Брэда Шермана, ранее замеченного за просмотром эротических фотографий в соцсети Х прямо на борту самолета, заявил, что они случайно попались ему в ленте рекомендаций, и обвинил в сложившейся ситуации предпринимателя Илона Маска, "испортившего алгоритмы" соцсети. Ранее в соцсети Х были опубликованы снимки Шермана из самолета, где он сидел с планшетом, на котором листал различные фотографии полуобнаженных девушек в соцсети. Эта новость привлекла внимание общественности, в том числе сына президента США Дональда Трампа-младшего. "Это было не более чем прокрутка ленты Twitter (старое название Х - ред.), и, к сожалению, Илон Маск испортил алгоритм Twitter, чтобы предоставлять людям контент, о котором они не просили и на который не подписывались", - заявил представитель 71-летнего законодателя в ответ на запрос издания New York Post.

сша

2025

Новости

технологии, общество , сша, дональд трамп, twitter, new york post, в мире