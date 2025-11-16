https://1prime.ru/20251116/ssha-864585327.html
Глава Минфина США пообещал рост доходов граждан в первые кварталы 2026 года
2025-11-16T18:55+0300
мировая экономика
сша
скотт бессент
fox news
ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент на фоне растущей критики стоимости жизни пообещал, что американцы начнут чувствовать реальный рост доходов в первых кварталах 2026 года. "Я ожидаю, что в первые два квартала мы увидим спад кривой инфляции и существенное ускорение кривой реальных доходов. И когда эти две линии пересекутся, американцы это почувствуют", - заявил он телеканалу Fox News в воскресенье. Тема доступности товаров и роста цен остается одним из ключевых пунктов политической полемики в США: демократы обвиняют администрацию Трампа в удорожании продуктов и услуг, тогда как сам президент регулярно отвергает эти оценки и говорит о снижении цен на фоне его экономической политики.
