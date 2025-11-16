Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минфина США пообещал рост доходов граждан в первые кварталы 2026 года - 16.11.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США пообещал рост доходов граждан в первые кварталы 2026 года
Глава Минфина США пообещал рост доходов граждан в первые кварталы 2026 года - 16.11.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США пообещал рост доходов граждан в первые кварталы 2026 года
Глава Минфина США Скотт Бессент на фоне растущей критики стоимости жизни пообещал, что американцы начнут чувствовать реальный рост доходов в первых кварталах... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T18:55+0300
2025-11-16T18:55+0300
мировая экономика
сша
скотт бессент
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864110440_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_403d5eebae12b482be288662460c7be7.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент на фоне растущей критики стоимости жизни пообещал, что американцы начнут чувствовать реальный рост доходов в первых кварталах 2026 года. "Я ожидаю, что в первые два квартала мы увидим спад кривой инфляции и существенное ускорение кривой реальных доходов. И когда эти две линии пересекутся, американцы это почувствуют", - заявил он телеканалу Fox News в воскресенье. Тема доступности товаров и роста цен остается одним из ключевых пунктов политической полемики в США: демократы обвиняют администрацию Трампа в удорожании продуктов и услуг, тогда как сам президент регулярно отвергает эти оценки и говорит о снижении цен на фоне его экономической политики.
сша
мировая экономика, сша, скотт бессент, fox news
Мировая экономика, США, Скотт Бессент, Fox News
18:55 16.11.2025
 
Глава Минфина США пообещал рост доходов граждан в первые кварталы 2026 года

Бессент: граждане США начнут чувствовать реальный рост доходов в 2026 году

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент на фоне растущей критики стоимости жизни пообещал, что американцы начнут чувствовать реальный рост доходов в первых кварталах 2026 года.
"Я ожидаю, что в первые два квартала мы увидим спад кривой инфляции и существенное ускорение кривой реальных доходов. И когда эти две линии пересекутся, американцы это почувствуют", - заявил он телеканалу Fox News в воскресенье.
Тема доступности товаров и роста цен остается одним из ключевых пунктов политической полемики в США: демократы обвиняют администрацию Трампа в удорожании продуктов и услуг, тогда как сам президент регулярно отвергает эти оценки и говорит о снижении цен на фоне его экономической политики.
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
В МВФ спрогнозировали влияние шатдауна на экономику США
13 ноября, 19:51
 
Мировая экономикаСШАСкотт БессентFox News
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
