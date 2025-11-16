https://1prime.ru/20251116/ssha-864585482.html
Бессент уверен, что КНР выполнит соглашение по редкоземельным металлам
Бессент уверен, что КНР выполнит соглашение по редкоземельным металлам - 16.11.2025, ПРАЙМ
Бессент уверен, что КНР выполнит соглашение по редкоземельным металлам
Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность, что Китай выполнит достигнутое соглашение по поставке редкоземельных металлов. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T19:10+0300
2025-11-16T19:10+0300
2025-11-16T19:10+0300
мировая экономика
китай
сша
корея
дональд трамп
скотт бессент
си цзиньпин
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126452_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_fea4fd913f35fc74bc25d11d9ac7c8aa.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность, что Китай выполнит достигнутое соглашение по поставке редкоземельных металлов. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов. "Мы даже не завершили работу над соглашением, что, как мы надеемся, сделаем к Дню благодарения, и я уверен, что после нашей встречи в Корее между двумя лидерами - президентом Трампом и президентом Си - Китай будет соблюдать свои соглашения", - сказал министр телеканалу Fox News. Бессент 31 октября заявил, что США найдут альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние КНР на Штаты в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12-24 месяцев. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники во вторник сообщила, что Китай разрабатывает план по упрощенной поставке редкоземельных металлов в США с механизмом, который позволит гарантировать, что они не попадут к американским военным предприятиям. Источники добавили, что план Китайской Народной Республики еще может измениться.
https://1prime.ru/20251111/mamakhatov-864437386.html
китай
сша
корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126452_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3e61c4a73c45224fb2ba6c9c0b3d32d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, корея, дональд трамп, скотт бессент, си цзиньпин, fox news
Мировая экономика, КИТАЙ, США, КОРЕЯ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, Fox News
Бессент уверен, что КНР выполнит соглашение по редкоземельным металлам
Глава Минфина США Бессент: Китай выполнит соглашение по редкоземельным металлам