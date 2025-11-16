https://1prime.ru/20251116/ssha-864585482.html

Бессент уверен, что КНР выполнит соглашение по редкоземельным металлам

2025-11-16T19:10+0300

мировая экономика

китай

сша

корея

дональд трамп

скотт бессент

си цзиньпин

fox news

ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность, что Китай выполнит достигнутое соглашение по поставке редкоземельных металлов. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов. "Мы даже не завершили работу над соглашением, что, как мы надеемся, сделаем к Дню благодарения, и я уверен, что после нашей встречи в Корее между двумя лидерами - президентом Трампом и президентом Си - Китай будет соблюдать свои соглашения", - сказал министр телеканалу Fox News. Бессент 31 октября заявил, что США найдут альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние КНР на Штаты в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12-24 месяцев. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники во вторник сообщила, что Китай разрабатывает план по упрощенной поставке редкоземельных металлов в США с механизмом, который позволит гарантировать, что они не попадут к американским военным предприятиям. Источники добавили, что план Китайской Народной Республики еще может измениться.

китай

сша

