Авианосная ударная группа США на фоне эскалации прибыла в Карибский бассейн

Авианосная ударная группа США на фоне эскалации прибыла в Карибский бассейн - 16.11.2025, ПРАЙМ

Авианосная ударная группа США на фоне эскалации прибыла в Карибский бассейн

Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море, сообщили в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой. | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T19:39+0300

2025-11-16T19:39+0300

2025-11-16T19:39+0300

ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море, сообщили в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой. "Ударная группа авианосца Gerald R. Ford во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) прошла через пролив Анегада и вошла в Карибское море 16 ноября", - говорится в сообщении ВМС. Экипаж судна насчитывает 4000 человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. В конце октября глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

