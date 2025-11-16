https://1prime.ru/20251116/stubb-864579007.html
"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине
"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине - 16.11.2025, ПРАЙМ
"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине
Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с Associated Press заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать прекращения огня на Украине. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T11:53+0300
2025-11-16T11:53+0300
2025-11-16T11:53+0300
общество
мировая экономика
финляндия
украина
александр стубб
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с Associated Press заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать прекращения огня на Украине."Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", — заявил он.По словам финского лидера, было бы позитивно, если будет достигнут хоть какой-то прогресс к марту следующего года.На этой неделе российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня и заморозка боевых действий на Украине вдоль линии соприкосновения не решат основных причин конфликта.
https://1prime.ru/20251116/zelenskiy-864577514.html
финляндия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_67:0:840:580_1920x0_80_0_0_b53b1ec54f17898178c68441d987d740.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, финляндия, украина, александр стубб, василий небензя, оон
Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Александр Стубб, Василий Небензя, ООН
"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине
Стубб призвал не ждать прекращения огня на Украине в этом году