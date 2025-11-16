Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине - 16.11.2025
"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине
"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине - 16.11.2025, ПРАЙМ
"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине
Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с Associated Press заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать прекращения огня на Украине. | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T11:53+0300
2025-11-16T11:53+0300
общество
мировая экономика
финляндия
украина
александр стубб
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с Associated Press заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать прекращения огня на Украине."Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", — заявил он.По словам финского лидера, было бы позитивно, если будет достигнут хоть какой-то прогресс к марту следующего года.На этой неделе российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня и заморозка боевых действий на Украине вдоль линии соприкосновения не решат основных причин конфликта.
финляндия
украина
общество , мировая экономика, финляндия, украина, александр стубб, василий небензя, оон
Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Александр Стубб, Василий Небензя, ООН
11:53 16.11.2025
 
"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине

Стубб призвал не ждать прекращения огня на Украине в этом году

© yle.fiАлександр Стубб
Александр Стубб
Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с Associated Press заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать прекращения огня на Украине.
"Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", — заявил он.
По словам финского лидера, было бы позитивно, если будет достигнут хоть какой-то прогресс к марту следующего года.
На этой неделе российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня и заморозка боевых действий на Украине вдоль линии соприкосновения не решат основных причин конфликта.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
На Западе обратились к Зеленскому со срочным призывом из-за России
ОбществоМировая экономикаФИНЛЯНДИЯУКРАИНААлександр СтуббВасилий НебензяООН
 
 
Заголовок открываемого материала