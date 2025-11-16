https://1prime.ru/20251116/stubb-864579007.html

"Я не очень оптимистичен". Стубб громко высказался об Украине

Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с Associated Press заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать прекращения огня на Украине.

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с Associated Press заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать прекращения огня на Украине."Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", — заявил он.По словам финского лидера, было бы позитивно, если будет достигнут хоть какой-то прогресс к марту следующего года.На этой неделе российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня и заморозка боевых действий на Украине вдоль линии соприкосновения не решат основных причин конфликта.

